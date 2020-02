Coronavirus. Indicazioni e comportamenti da seguire

Il Comune di Casale sul Sile rende note alcune misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (nuovo Coronavirus).

Carissimi concittadini,

stiamo utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione per portarvi a conoscenza dell’ordinanza congiunta Ministero della Salute e Presidente della Regione Veneto sulle misure urgenti che ogni cittadino è tenuto a rispettare per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 (nuovo coronavirus).

Vi preghiamo pertanto di leggere con la massima attenzione l’Ordinanza contigibile e urgente n.1 a questo link di cui riportiamo alcuni importanti misure straordinarie in vigore sino al 1 marzo 2020:

• Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, discoteche e locali notturni;

• Chiusura di scuole, università di ogni ordine e grado sia pubbliche che private;

• Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura;

• Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

• Previsione dell’obbligo di comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio da parte di coloro che sono in Veneto provenienti da zone a rischio epidemiologico.

Inoltre potete consultare a questo link, il Comunicato stampa dell’Ulss 2 Marca Trevigiana in cui si trovano anche le seguenti raccomandazioni igieniche:

• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

• Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci

• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

• Ridurre al minimo la condivisione di oggetti

• Effettuare un’adeguata areazione agli ambienti in cui si soggiorna

• Qualora non necessario evitare luoghi chiusi e di grande aggregazione.

Vi ricordiamo inoltre di prestare la massima attenzione unicamente alle comunicazioni istituzionali in materia di sanità pubblica che sono quelle provenienti da Ministero della Salute, dalla Regione Veneto e dal Comune.

Commenta la news

commenti