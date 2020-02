Crisi del commercio e situazione dei negozi in vendita a Mogliano

A Mogliano è sempre più evidente la crisi nel commercio con molte attività, anche storiche, che chiudono. La crisi dei negozi di vicinato è causata, secondo molti osservatori, dalla massiccia presenza in tutta la zona di centri commerciali e supermercati

Secondo quanto riporta il sito Mercato Immobiliare, a Mogliano attualmente sono in vendita 217 negozi.

Questo dato rappresenta meno del 10% di tutti i negozi in vendita nella provincia di Treviso.

Il prezzo medio, sempre secondo il sito Mercato Immobiliare, e di 1.650 euro metro quadro, leggermente superiore alla media regionale.

In particolare, nella frazione di Mazzocco gli annunci di vendita di negozi è di trenta, al prezzo medio di 1.250 euro metro quadro.

La frazione di Mazzocco da qualche tempo sta soffrendo la chiusura di attività commerciali che per alcuni dipende anche dalla chiusura al traffico di via Sassi, mentre per altri la causa e da attribuirsi alla crisi in atto.

Fonte www.casa.it

