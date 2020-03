Coronavirus. In Veneto i numeri fanno pensare di essere ad una svolta

La situazione in Veneto sui contagi da coronavirus sta dando dei numeri incoraggianti. Infatti negli ospedali della regione nell’ultima giornata si sono registrati solo 29 ricoverati contro ben 110 ammalati guariti e dimessi.

I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 344 cioè solo 6 in più rispetto ad ieri mentre i ricoverati in pneumologia sono 1.559 con un aumento di 23 unità in più rispetto ad ieri.

Quello che fa pensare ad una svolta è il fatto che il numero dei dimessi nelle ultime 24 ore supera il numero dei nuovi ricoverati.

Da più parti si aspettava questo momento che il Presidente Zaia aveva indicato come il punto di svolta.

