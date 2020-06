Coronavirus fase 3. Nuove disposizioni del Governatore Zaia

Coronavirus fase 3. Oggi emessa nuova ordinanza del Governatore Luca Zaia .

Da lunedì 15 giugno riapertura di cinema e teatri, circhi e spettacoli lirici e sinfonici. Gli spettatori dovranno sedersi lasciando uno spazio libero o rispettando un metro di distanza con il vicino.

Dal 19 giugno riapriranno le discoteche, le sagre, i congressi, le fiere, i bingo ed il Casinò. Infine dal 25 giugno potranno ripartire gli sport di contatto amatoriali.

C’è anche una nota sul turismo. Si dispone che i turisti positivi saranno presi in carico dai servizi di igiene e posti in isolamento per 14 giorni

