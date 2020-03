Coronavirus, CNA: «Sì alle restrizioni ma va scongiurato il fermo produttivo»

Ieri mattina le principali associazioni di rappresentanza dell’impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori si sono confrontate sul nuovo provvedimento governativo (DPCM 8 marzo 2020), che ha accentuato le restrizioni anche per la nostra provincia, e hanno condiviso che questo è il momento della massima auto responsabilità e che bisogna scongiurare il fermo produttivo.

«Accogliamo le nuove restrizioni perché comprendiamo il rischio sanitario – afferma Giuliano Rosolen, direttore territoriale CNA Treviso -: imprese e lavoratori faranno senz’altro la propria parte per ridurre i contagi. Bisogna però scongiurare il fermo produttivo. Chiediamo pertanto che ci sia un’interpretazione autentica del decreto ministeriale da parte della Prefettura (che abbiamo cercato e siamo in attesa di un riscontro) affinché l’espressione “comprovate esigenze lavorative” sia intesa in linea con l’esigenza di evitare il fermo produttivo e la valutazione di cosa sia “comprovata esigenza lavorativa” sia lasciata in capo all’imprenditore e al lavoratore».

La CNA ha già comunicato ai propri associati che, nel rispetto delle restrizioni previste dal decreto, in attesa dei chiarimenti chiesti alla Prefettura, le imprese di produzione, di servizio anche alla persona e commerciali possono continuare la loro attività.

Va senz’altro rivista al più presto la parte del decreto che prevede la chiusura delle attività di ristorazione e bar alle ore 18, che appare non proporzionata. Si propone di escludere dalla limitazione tutte le attività che possano garantire la ristorazione da asporto o che riescano a garantire le distanze minime di salvaguardia previste dal decreto (un metro) al fine di limitare al massimo i contatti sociali.

Commenta la news

commenti