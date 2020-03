Coronavirus: spostamenti all’interno delle zone rosse del Veneto

Come spostarsi all’interno delle tre zone rosse del Veneto. Le limitazioni introdotte per le province di Teviso, Venezia e Padova non vietano gli spostamenti delle persone. Gli spostamenti sono permessi solo per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità.

Basterà compilare un’auto certificazione da presentare alle forze dell’ordine preposte ai controlli. I controlli saranno effettuati lungo le linee di comunicazione e sui sistemi di trasporto.

La polizia controllerà le autocertificazioni lungo la rete autostradale, la viabilità principale e la viabilità ordinaria. Nelle stazioni ferroviarie verranno effettuati controlli sullo stato di salute dei passeggeri anche con rilevazione temperatura.

Naturalmente tutto questo è valido solo per coloro che non hanno febbre o sintomi influenzali. Costoro devono restare rigorosamente chiusi in casa.

