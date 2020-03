Coronavirus: buone notizie dal trevigiano

Buone notizie dal trevigiano sul fronte coronavirus. Da ieri alle ore otto di questa mattina negli ospedali di Treviso, Oderzo, Conegliano, Vittorio Veneto, Castelfranco e Montebelluna non si sono registrati ricoveri ne in terapia intensiva, ne in area critica.

Nella Marca ad oggi vi sono 1.254 contagiati, più 66 rispetto a mercoledì pomeriggio. In quarantena 2.243 in tutta la provincia. I dimessi perché guariti sono ad oggi 133.

Sembra che la curva sia in lenta discesa, forse si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Fonte: giornalenordest.it

