Coronavirus. A Mestre l’unico caso in Italia di Casa di Riposo senza alcun contagiato.

Un esempio di efficienza, in questo momento in cui imperversa in tutta Italia il Coronavirus, è quello dell’Antica Scuola dei Battuti di Mestre, l’ospizio più grande del veneziano.

L’Antica Scuola dei Battuti ospita ben 367 anziani e nessuno è stato contagiato dal Covid !9, unico esempio in tutta la penisola. L’Antica Scuola dei Battuti dispone di 831 posti letto, di appartamentini singoli, di servizi, Oss, psicologi, medici e logopedisti ed ha avuto in tutto solo 5 contagiati, tutti ormai guariti.

Questo importante risultato, che non ha eguali in tutta Italia, è stato raggiunto perché sin da subito sono sati messi in funzione i profili di disinfezione consigliati.

Gli ingressi permessi solo agli operatori ed agli assistenti con misurazione della temperatura corporea all’entrata ogni giorno e senza badare a spese per la disinfezione e la sanificazione.

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono state ordinate 30 mila mascherine e posta la massima attenzione ai dettagli.

Le origini dell’Antica Scuola ei Battuti di via Spalti a Mestre, risalgono al 1302 . Il nome originale era Casa di Riposo di Mestre poi cambiato nel 1997 in quello odierno. E’ un Ente per la gestione dei servizi alla persona ed è un IPAB. Ha ben 230 dipendenti.

Commenta la news

commenti