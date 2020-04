Coronavirus. Il Comune di Venezia attiva la piattaforma “Moodle” per la didattica a distanza nei servizi educativi comunali

Il Comune di Venezia ha attivato una piattaforma istituzionale dedicata ai servizi per l’infanzia, allo scopo di aiutare le famiglie con i bambini iscritti ai propri nidi e materne a trascorrere il tempo insieme, per proseguire i percorsi educativi interrotti con la chiusura delle scuole e favorire e potenziare le attività a distanza già attivate dal personale docente. Non si tratta di un obbligo, ma di un’opportunità offerta dall’Amministrazione per cercare di mantenere vive le relazioni tra bambini ed educatori e più in generale tra la scuola e le famiglie.

“Stiamo vivendo giorni molto particolari e straordinari – ha spiegato in merito l’assessore alle Politiche educative, Paolo Romor – e per far sentire la vicinanza del personale dei Servizi educativi abbiamo attivato questa piattaforma in cui famiglie, bambini e insegnanti/educatrici possono incontrarsi, anche se a distanza. Un grande ringraziamento va alle insegnanti e alle educatrici, per la professionalità e l’intraprendenza con cui hanno prontamente avviato le attività a distanza, e a tutto il personale del Comune, in particolar modo il servizio Formazione e le coordinatrici di area, che ha collaborato alla realizzazione della piattaforma virtuale che oggi siamo in grado di presentare”.

La piattaforma si chiama “Moodle” e si tratta di uno spazio chiuso, dedicato al singolo servizio, che garantisce la privacy del materiale contenuto. Istruzioni e link per iscriversi sono stati inviati alle famiglie per e-mail a partire dal 9 aprile, mentre il personale docente ha predisposto i contenuti e i materiali di ciascun servizio di riferimento. Questi sono visibili dal momento in cui viene inviata la mail per accedere allo spazio virtuale e il genitore si registra con il proprio account nella piattaforma Moodle. Tra le proposte si contano attività laboratoriali, letture animate, canzoni legate alla programmazione educativa-didattica, nonché spunti di riflessione per i genitori in questo momento di particolari cambiamenti di abitudini ed organizzazione.

