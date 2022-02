“Coraggio, sensibilità, ironia” questo era Arianna

Sarà dedicata ad Arianna Zanatta, l’artista moglianese recentemente scomparsa, una mostra interamente composta dalle sue opere negli spazi espositivi del “Broletto”, dal 20 al 27 febbraio prossimi.

“Coraggio, sensibilità, ironia” è questo il titolo dell’evento che sarà inaugurato domenica prossima, 20 febbraio, alle ore 11,30 nello Spazio Urbano Broletto di via Rozone e Vitale a Mogliano.

In città Arianna era conosciuta anche per l’attività d’esercente di un negozio di merceria e abbigliamento intimo donna e bambino in piazza Duca d’Aosta.

La malattia che l’ha colpita nel 2020, non le ha lasciato scampo ma fino all’ultimo non le ha spento il sorriso.

Dipingeva sin da bambina e giovanissima si era iscritta al Centro Culturale G. B. Piranesi, fondato da Giancarlo Zaramella.

Il maestro Zaramella sin dal 1983 l’ha seguita nella tecnica figurativa e nel percorso di crescita artistica riconoscendo in lei un grande talento.

La mostra si potrà visitare nei giorni da lunedì a venerdì con orario 17,00 – 19,30, il sabato e la domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 19,30.