Coppa del Mondo Under 20, Galassi prima volta d’Oro

A Udine Matteo Galassi sale per la prima volta sul gradino più alto del podio in una gara di Coppa del Mondo Under 20 di scherma. Ottava posizione per Anita Corradino.

UDINE – Alla fine della prima giornata di Coppa del Mondo Under 20, risuona l’inno di Mameli grazie alla prima vittoria nel circuito iridato di Matteo Galassi. Il carabiniere romagnolo ha trionfato nella prova individuale di spada maschile, battendo in finale il cinese Shengwei Peng.

Giornata magica per Galassi, caratterizzata da un percorso perfetto fin dal primo successo nel tabellone da 128 nel derby azzurrino contro Marco Francesco Locatelli per 15-5 e continuato con il 15-5 al bulgaro Rashaida.

Nei 32 altro derby tutto italiano con Tommaso Raffaele che vede imporsi lo spadista di Cervia per 15-8. Agli ottavi Galassi ha poi superato il polacco Socha con il punteggio di 15-9, per poi affrontare l’estone Tobias per la gara più avvincente della giornata, finita 15-14.

Nonostante qualche fastidio fisico, il giovane atleta italiano ha continuato la sua marcia verso il gradino più alto del podio vincendo con il risultato di 15-12 prima una splendida semifinale contro lo statunitense Samuel Imrek, per poi chiudere in bellezza con il cinese Peng per 15-6.



“Un’emozione speciale vincere in Italia – ha commentato Galassi –. Era da tempo che sognavo questo momento e sono davvero felice d’averlo vissuto qui a Udine. Dedico il successo alla mia famiglia, al Circolo di Cervia e al Centro Sportivo Carabinieri, ma non intendo fermarmi. Domani io e i miei compagni vogliamo fare il massimo anche nella prova a squadre”.

.

Si chiude ad un passo dal podio la prova di Anita Corradino nella gara individuale femminile. La spadista ligure ha iniziato il tabellone di eliminazione diretta superando prima l’estone Mironov 15-4 e poi la svizzera Heubi 15-12. Nel turno delle 32 l’atleta della Cesare Pompilio Genova ha superato la ceca Jurkova 15-10. Negli ottavi di finale un match tiratissimo ha visto la Corradino battere l’ungherese Gachalyi con il punteggio di 15-14 entrando così nelle migliori 8 della prova friulana. Nei quarti lo stop contro un’altra magiara, Wimmer, per 15-12 e l’ottava posizione finale.



Si ferma negli ottavi di finale la gara di Benedetta Madrignani che si è classificata in 14^ posizione. La ligure ha superato prima la svizzera Maiga 15-13, poi nel derby Claudia Accardi 15-8 ed infine la francese Palpacuer 15-9 nel tabellone delle 32. La spadista del Circolo Scherma La Spezia all’ultima stoccata ha visto fermarsi la sua prova contro la magiara Salamon, poi vincitrice della competizione, con il punteggio di 15-14.

Oggi alla Fiera di Udine, sotto gli occhi del responsabile d’arma Dario Chiadò, sarà in pedana ancora la spada con le due prove a squadre. Il quartetto maschile azzurrino sarà composto da Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Fabio Mastromarino e Jacopo Rizzi ed entrerà in gara, negli ottavi di finale, contro la vincente del match tra Norvegia e Bulgaria.

Nella prova femminile l’Italia salirà in pedana con Anita Corradino, Benedetta Madrignani, Vittoria Siletti ed Elisa Treglia. Le azzurrine debutteranno nel tabellone da 16 contro una tra Finlandia e Spagna.

La diretta

COPPA DEL MONDO UNDER 20 SPADA MASCHILE – Udine, 4 gennaio 2024

Qui i risultati

Classifica (271): 1. Matteo Galassi (ITA), 2. Shengwei Peng (Chn), 3. Samuel Imrek (Usa), 3. Auxence Dorigo (Fra).

Gli altri italiani: 20. Enrico De Pol, 23. Daniel Nacca, 25. Tommaso Raffaele, 27. Tommaso Bonelli, 29. Leonardo Morotti, 30. Cristiano Sena, 33. Nicolò Del Contrasto, 41. Leonardo Mattia, 54. Matteo Rossi, 56. Paolo Santoro, 61. Sebastiano Bosso, 63. Filippo Checco, 66. Jacopo Rizzi, 73. Ettore Leporati, 83. Edoardo Manzo, 103. Marco Francesco Locatelli, 126. Francesco Segurini, 153. Alberto Paoletti, 184. Fabio Mastromarino, 211. Leonardo Cortini

COPPA DEL MONDO UNDER 20 SPADA FEMMINILE – Udine, 4 gennaio 2024

Qui i risultati

Classifica (215): 1. Reka Salamon (Hun), 2. Chen Chen (Chn), 3. Dorina Wimmer (Hun), 3. Alicja Klasik (Pol); 8. Anita Corradino (ITA).

Le altre italiane: 14. Benedetta Madrignani, 20. Allegra Cristofoletto, 27. Vittoria Siletti, 28. Matilde Bellini, 30. Asia Vitali, 46. Claudia Accardi, 47. Vera Perini, 48. Arianna Agata, 48. Elisa Treglia, 65. Maria Roberta Agata Casale, 68. Eleonora Orso, 76. Mariachiara Testa, 79. Gaia Moretti, 88. Mariaclotilde Adosini, 103. Giulia Paulis, 108. Eleonora Ginex, 112. Aurora Maria Cristina, 116. Federica Zogno, 120. Martina Guerrieri, 127. Ludovica Costantini, 144. Eleonora Carola Santonocito, 145. Eleonora Carola Santonocito, 153. Sveva Dalia, 196. Giulia Baldassa, 203. Bianca Magni, 209. Alice Armezzani.

Photo Credits: Federscherma.it