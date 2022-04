Coppa del Mondo di fioretto. Cipressa e Favaretto bronzo a squadre

Giornata da incorniciare quella di ieri a Belgrado per il fioretto azzurro del CT Stefano Cerioni. Nell’ultimo atto del lungo weekend serbo, quello dedicato alle prove a squadre, l’Italia ha conquistato l’oro nella gara maschile con il quartetto Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi e il bronzo nella gara femminile con Alice Volpi, Arianna Errigo, la moglianese Erica Cipressa e la noalese Martina Favaretto.

Reduci da una gara individuale non brillante – uscita nel tabellone delle 64 Martina Favaretto e nel tabellone delle 32 Erica Cipressa -, le due venete sono state splendide protagoniste della prova a squadre, gara in cui il CT azzurro ha alternato tutte e quattro le atlete del team.

La competizione per l’Italia è iniziata nel tabellone dei 16 con il netto successo sulla Romania per 45-24, seguito da un ancor più perentorio 45-22 sulla Corea nei quarti di finale. In semifinale contro la Francia le azzurre sono state in controllo del match fino all’ultimo assalto – con Martina Favaretto che ha fatto segnare un +7 tra stoccate date e stoccate ricevute nei tre parziali disputati – che ha visto salire in cattedra la francese Ysaora Thibus capace di rimontare ben 9 punti ad Alice Volpi e chiudere il match sul 45-44. Le azzurre non hanno risentito della sconfitta nel match per il terzo posto in cui hanno rifilato un eloquente 45-15 al Giappone.

credits foto BIZZI TEAM.

Per il fioretto femminile azzurro si tratta della terza medaglia (una delle quali d’oro) in quattro gare stagionali. Per provare a migliorare ancora il palmares non bisognerà attendere molto, la prossima tappa è prevista dal 29 aprile al 1° maggio a Tauberbischofsheim, sulle splendide pedane del centro di allenamento federale tedesco.

COPPA DEL MONDO FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE – Belgrado (Serbia), 18 aprile 2022

Finale Francia b. Germania 45-30

Finale terzo/quarto ITALIA b. Giappone 45-35

Semifinale Francia b. ITALIA 45-44

Quarti di finale ITALIA b. Korea 45-22

Tabellone da 16 ITALIA b. Romania 45-24

Classifica (20): 1. Francia, 2. Germania, 3. ITALIA, 4. Giappone

ITALIA: Alice Volpi, Arianna Errigo, Erica Cipressa e Martina Favaretto