Centrale termoelettrica Edison Marghera Levante: da mercoledì 20 aprile previste emissioni di grandi quantità di vapore

Il gestore della centrale termoelettrica di Marghera Levante fa sapere che da domani, mercoledì 20 aprile, per circa 20 giorni – che potrebbero anche essere non consecutivi – saranno realizzate le attività necessarie alla messa in servizio del “ciclo vapore”. Ciò comporta la produzione e l’emissione in atmosfera di grandi quantità di vapore.

Come riportato in una nota della società, le attività di “soffiatura” con produzione di vapore attraverso appositi sistemi di sfiato in atmosfera, sono attività tipiche di questa tipologia di impianti propedeutiche alla messa in servizio definitiva del ciclo vapore per garantire il corretto funzionamento oltre che del macchinario, anche di valvole e strumentazioni.

Come spiega Edison, “La centrale è stata realizzata nella Seconda Zona Industriale di Porto Marghera, sviluppata a partire dal 1960 realizzando il riempimento dell’area lagunare con materiali di riporto provenienti da scavi e da attività industriali della Prima Zona Industriale. A partire dal 2001, a seguito del ripotenziamento della Centrale, la potenza elettrica complessiva è passata da circa 587 MW a 766 MW in assetto cogenerativo con fornitura di vapore agli stabilimenti del Petrolchimico”.

Credits foto Comune di Venezia