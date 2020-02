Convocazione del Consiglio dell’Associazione di Quartiere Ovest-Ghetto

Riunione del Consiglio dell’Associazione di Quartiere MARTEDÌ 11-02-2020 ALLE ORE 20:45 presso la sede di via XXVIII Aprile 2/C

Ci sarà il seguente ordine del giorno:

1. Discussione possibili modifiche Statuto delle Associazioni di Quartiere 2. Presentazione progetto Ex-Spim di via Roma (a seguito di incontro con l’Amministrazione Comunale) 3. Ritorni da incontri Consulta dei Presidenti e Amministrazione Comunale 4. Aggiornamento organizzazione eventi 2020:  Borsa di studio  Premio laboratorio espressivo  Pulizia dei fossi e dei quartieri  Il Parco sale in Palco 5. Verifica eventi Natalizi (pranzo degli anziani) 6. Varie ed eventuali (utilizzo nuovo proiettore, gestione della sede, data incontro con volontari del verde, segnalazioni varie, etc.)

Ricordo l’importanza delle riunioni periodiche del Consiglio dell’AdQ. Chi fosse comunque impossibilitato a partecipare è pregato di comunicarlo al 393 0632004 o all’indirizzo e-mail [email protected]

Commenta la news

commenti