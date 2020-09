Consiglio dell’Associazione di Quartiere Ovest Ghetto

LUNEDÌ 28-09-2020 ALLE ORE 20:45 presso gli impianti sportivi (CRCS) di via Torino. Ci sarà il seguente ordine del giorno:

1. Documento del sindaco: presa visione ed eventuali osservazioni.

2. Consulta dei Presidenti: ritorni da ultima riunione con Amministrazione, tra cui:

• Problema del medico in quartiere: aggiornamenti.

• Progetti per reddito di cittadinanza

• Puliamo i nostri fossi.

• Nomi dei borghi.

3. Ufficio postale di via Roma: aggiornamenti.

4. Utilizzo sede: organizzazione delle pulizie

5. Volontari del verde: possibile riorganizzazione.

6. Varie ed eventuali (segnalazioni varie, etc.).

Ricordo l’importanza delle riunioni periodiche del Consiglio dell’AdQ. Chi fosse comunque impossibilitato a partecipare è pregato di comunicarlo al 393 0632004 o all’indirizzo e-mail [email protected]

Nel ringraziare per l’attenzione, porgo a tutti cordiali saluti.

Il Presidente

Andrea Foffano

