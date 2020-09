Luigi Brugnaro riconfermato Sindaco di Venezia

Luigi Brugnaro è stato riconfermato sindaco di Venezia ottenendo una percentuale del 55% mentre lo sfidante Pier Paolo Baretta, candidato dal Centro Sinistra, ha ottenuto il 30% dei voti. Al terzo posto si sono piazzati Marco Gasparinetti, lista Terra e Accqua 2020, e Sara Visman, 5 Stelle.

Brugnaro si è presentato alla guida di una coalizione composta dalla sua lista, da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e la civica Le Città. Il sindaco uscente ha vinto in tutte le municipalità, ma non nel centro storico dove ha perso per pochi punti percentuali.

