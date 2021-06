Consiglieri “schedati” nel volantino contro il progetto di Viale San Marco. Speranzon:

“No alle intimidazioni, piena solidarietà a tutti loro”

“Sono intimidazioni inaccettabili: che in democrazia vengano affissi volantini anonimi, vere

e proprie liste di proscrizione dei consiglieri comunali che hanno liberamente votato un

provvedimento importantissimo per il territorio, è un fatto gravissimo e sul quale va fatta

al più presto chiarezza”: il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Raffaele

Speranzon esprime così la sua solidarietà a tutti i consiglieri della municipalità di Mestre

messi alla gogna con un manifesto pubblico per la loro votazione sul progetto di Viale San

Marco.

“Sono vicino ai consiglieri di Fratelli d’Italia Fabio Raschillà e Giacomo Azzalin e a tutti i

consiglieri che sono stati vittime di questo vile attacco”, continua Speranzon. “Il dibattito

sui temi importanti per il territorio deve esserci sempre, ma deve essere condotto con

regole chiare e nel rispetto reciproco: chi attacca l’avversario politico senza metterci la

faccia e rifiutando il confronto diretto agisce vigliaccamente. Parliamo di una

riqualificazione di un’area importante e da anni in stato di abbandono: non si venda questa

importante operazione di recupero come una banale mossa per cementificare ancora e far

guadagnare i privati. Spero quindi che gli autori vengano preso individuati e chiamati a

rispondere dei loro gesti: si può essere in disaccordo con i progetti, ma non è riempiendo i

muri con manifesti stile Far West che si può aprire un dialogo”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti