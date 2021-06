10^ Jesolo BMW Moonlight Village, domani inaugurazione ufficiale!

10^ Jesolo BMW Moonlight Half Marathon & 10K con l’apertura, domani venerdì 25 giugno, dello Jesolo BMW Moonlight Village a partire dalle ore 15 e con inaugurazione ufficiale alle ore 17.30. Si alza ufficialmente il sipario dellacon l’apertura, domani, delloa partire dallee conalle Il villaggio, che animerà Piazza Milano a Jesolo per due intere giornate, con il passaggio degli atleti, le diverse attività proposte e gli speaker di Radio Bellla&Monella e Radio PiterPan, e sarà aperto: venerdì 25 giugno, dalle 15 alle 20 e sabato 26 giugno, dalle 9 fino al termine della manifestazione. Qui gli atleti potranno iscriversi alle gare, ritirare il pettorale presentando l’autocertificazione compilata e firmata (documento indispensabile per poter ricevere il pettorale) e visitare gli stand espositivi HOKA, ProAction e 1/6H Sport dove troveranno le ultime novità in termini di materiali sportivi, calzature e integrazione. Inoltre, sarà presente nel villaggio anche l’elegante truck di Artcrafts International con i brand Teva e Crocs. La Piazza oltre ad essere facilmente raggiungibile in auto, è dotata di numerosi parcheggi e si trova a due passi dalla spiaggia. In tutte le aree saranno disponibili i dispenser di gel igienizzante Citrosil, mentre al ritiro pettorali agli atleti verranno consegnate mascherine offerte da Grafica Veneta. Gli accessi all’area saranno vigilati dall’associazione dei Carabinieri in Congedo di Jesolo e gli organizzatori raccomandano, comunque, di osservare il distanziamento interpersonale e l’utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti. Alì Family Run ed effettuare donazioni libere alla Caritas di Jesolo. A fronte di ogni donazione libera, verrà regalata la t-shirt ufficiale firmata HOKA. Allo Jesolo BMW Moonlight Village sarà anche possibile registrarsi allaed effettuare donazioni libere alla. A fronte di ogni donazione libera, verrà regalata la Nella giornata di sabato 26 giugno, molti saranno gli eventi ospitati sul palco del villaggio. Alle ore 11 (con replica alle 14.30) ProAction terrà un seminario sull’integrazione e nutrizione specifica per l’evento, mentre alle 11.30 (con replica alle 16) lo sponsor tecnico HOKA presenterà le sue ultime novità. Alle ore 15, il percussionista di Jovanotti Leo Di Angilla presenterà il suo libro “Ritmo per correre” nel quale racconta la sua capacità di conciliare il lavoro da musicista con la preparazione della Maratona di Venezia. Alle 15.30 verrà presentato l’ HOKA Pacing Team, a cura di “Quelli del Martedì”, mentre alle 16.30 avverrà la consegna ufficiale dei pettorali ai Top Runners. Si prosegue alle ore 17 con la presentazione del percorso, mentre alle 17.30 verrà presentato il gruppo BLS Run Team “RianimatorINcorsa”. La 10^ Jesolo BMW Moonlight Half Marathon & 10K e 1^ Alì Family Run sono organizzate da Idea Venezia s.r.l. e da S.S.D Venicemarathon, con il patrocinio dalla Città di Jesolo, il supporto di Jesolo Turismo e ATVO e delle aziende che hanno confermato con entusiasmo la loro partecipazione: BMW, HOKA, Pro Action, Alì, San Benedetto, Bavaria, Palmisano, Grandi Molini Italiani, VitaMill, 1/6H Sport, Fairbnb.coop, McFit e dei media partner: Corriere dello Sport, Tuttosport, Correre, Radio Bellla & Monella, Radio PiterPan e Telenuovo