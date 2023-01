Confindustria Veneto Est: completata la squadra di Presidenza. Gianmarco Russo è il Direttore Generale

Il Presidente Leopoldo Destro ha attribuito le deleghe ai Vicepresidenti di Territorio, Vincenzo Marinese (Vicario, Delegato per il Territorio di Venezia), Alberto Zanatta (Vicario, Delegato per il Territorio di Treviso), Enrico Del Sole (Delegato per il Territorio di Padova), Paolo Armenio (Delegato per il Territorio di Rovigo), agli altri Vicepresidenti e ai Consiglieri Delegati.

PADOVA-TREVISO-VENEZIA-ROVIGO – A pochi giorni dall’efficacia, il 1 gennaio 2023, dell’accordo di integrazione che ha dato vita a CONFINDUSTRIA VENETO EST – Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso, il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale della nuova Associazione, la seconda Territoriale del Sistema Confindustria con oltre 5.000 imprese associate per 270.000 collaboratori, si sono riuniti oggi per la prima volta nella sede di Venezia-Marghera sotto la guida del Presidente Leopoldo Destro.

Il Consiglio di Presidenza ha completato la nuova squadra con l’attribuzione delle deleghe e, su proposta del Presidente, ha deliberato all’unanimità la nomina di Gianmarco Russo quale nuovo Direttore Generale dell’Associazione, che si è reso disponibile. L’incarico decorrerà dal 1° aprile 2023 e consentirà un graduale avvicendamento con l’attuale Direttore Generale Giuseppe Milan. Il Consiglio ha inoltre salutato calorosamente e ringraziato il Direttore di Confindustria Venezia-Rovigo Gianpiero Menegazzo che dal 31 dicembre 2022 è in pensione.

La nuova squadra che guiderà Confindustria Veneto Est è al servizio di un’area vasta metropolitana dinamica, innovativa e fortemente internazionale, che rappresenta il 55% del valore aggiunto industriale del Veneto e il 6,8% di quello italiano. Nel 2021 l’area ha generato ben 32,5 miliardi di euro di export, ossia il 46,2% del totale veneto e il 6,3% di quello nazionale.

Armenio, Zanatta, Destro, Marinese e Del Sole

«È una squadra di presidenza di assoluto livello, imprenditoriale, professionale e umano – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro – che esprime la grande unità tra territori, settori industriali, dimensioni di impresa al servizio di un grande progetto che renda le nostre imprese sempre più competitive e il territorio sempre più attrattivo a livello internazionale. Una compagine che risponde a una visione sul futuro, condivisa tra pubblico e privato che dovrà concentrarsi su alcune priorità strategiche, a cominciare da sostenibilità, digitalizzazione, innovazione, capitale umano e crescita dimensionale, ma anche mismatch di competenze e natalità, per contribuire a far compiere un salto di paradigma allo sviluppo del nostro territorio. A nome di tutte le imprenditrici e gli imprenditori di Confindustria Veneto Est e mio personale ringrazio di cuore Giuseppe Milan che, da profondo conoscitore delle realtà associative e imprenditoriali, ha sempre saputo leggere e anticipare i cambiamenti del territorio e i bisogni delle imprese associate. Giuseppe è stato risorsa instancabile e preziosa, vero collante tra tutte le strutture associative affiancando i Presidenti che si sono avvicendanti negli anni anche nel complesso progetto delle fusioni tra territoriali. Il mio più sincero benvenuto a Gianmarco Russo con il quale condivideremo il compito non solo di dare pieno compimento all’aggregazione, ma anche di realizzare importanti progetti per supportare le imprese associate nei loro percorsi di crescita affrontando sempre con coraggio e determinazione tutte le sfide che l’economia e la società ci porranno davanti. Ringrazio il Consiglio di Presidenza per aver appoggiato questa scelta e il Consiglio Generale per averla condivisa. Auguro a Giuseppe e Gianmarco un grande in bocca al lupo».

«Ringrazio Gianpiero Menegazzo per tutto il lavoro svolto in questi anni alla Direzione dell’Associazione – ha dichiarato il Vicepresidente Vicario, Vincenzo Marinese –. Le sue capacità diplomatiche e la sua confidenza con il territorio gli hanno permesso di costruire e cucire il rapporto con associati, parti sociali e istituzioni che hanno reso possibile concretizzare progetti e obiettivi di grande spessore, sempre a beneficio delle imprese e dell’area vasta che la nostra Associazione serve. Un professionista capace e tenace che ha sempre lavorato al fianco della Presidenza e a favore di tutta la struttura, rimanendo sempre un passo indietro rispetto all’Associazione, a volte nell’ombra, ma sempre con grande efficacia e determinazione. Grazie di cuore Gianpiero e ad maiora!».

Il Consiglio di Presidenza

Gianmarco Russo, trevigiano classe 1972, è laureato in Economia aziendale a Ca’ Foscari con un master alla MIB School of Management (Trieste) sulla gestione delle utilities. Dal 2013 è Direttore Generale di Veneto Sviluppo, la finanziaria della Regione del Veneto. Russo inizia la sua carriera nella società di revisione KPMG e dal 2000 al 2004 ha poi lavorato a Interbanca seguendo la fusione tra Acegas e Aps dove, post fusione, è rimasto come responsabile delle strategie di Gruppo. Nel 2008 arriva per la prima volta in Veneto Sviluppo dove rimane due anni e mezzo per poi essere chiamato dall’allora Presidente, Irene Gemmo, nell’azienda di famiglia per mettere a punto il piano industriale. A inizio 2011 ha ricoperto anche il ruolo di Amministratore Delegato del Gruppo Metalco di Resana (Treviso). Con una grande expertise nell’ambito della finanza e della gestione aziendale, Gianmarco Russo ha sviluppato negli anni progetti a supporto della piccola e media impresa coinvolgendo partner finanziari istituzionali e privati per creare una rete di supporto allo sviluppo delle aziende e dell’imprenditoria locale.

Il Consiglio Generale

LA SQUADRA DI PRESIDENZA DI CONFINDUSTRIA VENETO EST

Il nuovo Statuto e le norme transitorie, approvati unanimemente dalle Assemblee degli Associati il 28 novembre scorso, prevedono che nella fase di avvio, dal 1° gennaio e sino all’Assemblea del 2024, il Consiglio di Presidenza sia composto da tutti i componenti in carica delle due Associazioni aggregate. Nel Consiglio Generale vi sarà il cumulo delle cariche in corso sino all’Assemblea del 2023.

Di seguito, la composizione del Consiglio di Presidenza e le deleghe:

Presidente: – Leopoldo Destro (Amministratore Delegato Aristoncavi S.p.A.)

Vicepresidenti Vicari:

Vincenzo Marinese (Amministratore Unico Sirai Srl) con delega al Territorio di Venezia

(Amministratore Unico Sirai Srl) con Alberto Zanatta (Presidente Tecnica Group S.p.A.) con delega al Territorio di Treviso

Vicepresidenti di Territorio:

Paolo Armenio (Legale Rappresentante AD Consulting Srl) con delega al Territorio di Rovigo

(Legale Rappresentante AD Consulting Srl) con Enrico Del Sole (Amministratore Delegato Corvallis S.p.A.) con delega al Territorio di Padova

Vicepresidenti:

Gigliola Arreghini (Presidente CAP Arreghini S.p.A.) con delega al Coordinamento Rappresentanze Esterne

(Presidente CAP Arreghini S.p.A.) con Walter Bertin (Presidente Labomar S.p.A.) con delega all’ESG

(Presidente Labomar S.p.A.) con Silvia Bolla (Direttore Commerciale NEP Srl) con delega a PMI e Cultura d’Impresa (Territori di Venezia e Rovigo)

(Direttore Commerciale NEP Srl) con Paola Carron (Consigliere Delegato Carron S.p.A.) con delega a Edilizia, Territorio e Infrastrutture

(Consigliere Delegato Carron S.p.A.) con Luca Fabbri (Responsabile Relazioni Industriali Fincantieri S.p.A.) con delega alle Relazioni Sindacali

(Responsabile Relazioni Industriali Fincantieri S.p.A.) con Filippo Pancolini (Presidente e Amministratore Delegato CIB Unigas S.p.A.) con delega a Credito, Finanza e Fisco

(Presidente e Amministratore Delegato CIB Unigas S.p.A.) con Marco Stevanato (Vicepresidente Stevanato Group S.p.A.) con delega alle Politiche Industriali

(Vicepresidente Stevanato Group S.p.A.) con Michele Viglianisi (Responsabile Bio-Refining & Supply Eni S.p.A.) con delega a Grande Industria, Ambiente e Sicurezza

Consiglieri Delegati:

Denise Archiutti (Consigliere di Amministrazione Veneta Cucine S.p.A.) con delega a Tesoreria e Cultura d’Impresa (Territori di Treviso e Padova)

(Consigliere di Amministrazione Veneta Cucine S.p.A.) con Claudio De Nadai (Managing Partner BModel Sas) con delega alle PMI

(Managing Partner BModel Sas) con Nicola Michelon (Amministratore Delegato Unox S.p.A.) con delega a Ricerca e Sviluppo

(Amministratore Delegato Unox S.p.A.) con Francesco Nalini (Amministratore Delegato CAREL Industries S.p.A.) con delega all’Education

(Amministratore Delegato CAREL Industries S.p.A.) con Alessandra Polin (Responsabile Sviluppo Aziendale General Filter Italia S.p.A) con delega all’Internazionalizzazione

(Responsabile Sviluppo Aziendale General Filter Italia S.p.A) con Alice Pretto (Amministratore Essay Group Srl) con delega ai Giovani Imprenditori (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori)

(Amministratore Essay Group Srl) con Giovanni Taliana (Direttore Regionale Aspiag Service Srl per il Veneto) con delega al Coordinamento Gruppi Merceologici e Filiere

(Direttore Regionale Aspiag Service Srl per il Veneto) con Federico Zoppas (Direttore Generale Zoppas Industries S.p.A.) con delega al Centro Studi

Completano la composizione del Consiglio di Presidenza, i Consiglieri:

Federico de’ Stefani (Presidente e Amministratore Delegato SIT S.p.A.)

(Presidente e Amministratore Delegato SIT S.p.A.) Francesca Facco (Amministratore ELLE EMME Meccanica di Precisione Srl)

(Amministratore ELLE EMME Meccanica di Precisione Srl) Manuela Galante (Responsabile Marketing Metalgalante S.p.A.)

(Responsabile Marketing Metalgalante S.p.A.) Gian Nello Piccoli (Presidente Eurosystem S.p.A.)

(Presidente Eurosystem S.p.A.) Iris Letizia Rossetto (Amministratore Delegato Rossetto Investimenti Srl)

(Amministratore Delegato Rossetto Investimenti Srl) Massimo Finco (Presidente Officine Facco & C. S.p.A.) Past President

(Presidente Officine Facco & C. S.p.A.) Past President Maria Cristina Piovesana (Presidente e Amministratore Delegato ALF Group S.p.A.) Past President

(Presidente e Amministratore Delegato ALF Group S.p.A.) Past President Matteo Zoppas (Consigliere Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.) Past President.

I Presidenti in carica dei Gruppi Merceologici delle due Associazioni aggregate resteranno in carica sino all’Assemblea del 2023.