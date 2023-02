Confagricoltura Treviso, nuovo ciclo di incontri “management aziendale dell’impresa agricola”

Formazione continua per accompagnare gli imprenditori agricoli nell’organizzazione delle loro aziende e nell’affrontare le sfide della modernità. È da qui che partirà “Management Aziendale dell’impresa agricola: conoscere per decidere”, il ciclo di incontri organizzato da Confagricoltura Treviso in collaborazione con Confagricoltura Belluno.

TREVISO – Il progetto nasce per formare gli addetti ai lavori del comparto agricolo su contenuti di attualità come sviluppo del territorio, innovazione, tecnologia e sostenibilità, gestione delle risorse e delle relazioni, e soprattutto sui metodi e le strategie per efficientare il management delle proprie imprese.

Tra i principali temi affrontati, lo sviluppo della leadership, l’organizzazione aziendale e finanziaria, priorità applicate a diverse filiere, come quella vitivinicola (con l’esperienza di Vivai Cooperativi Rauscedo) e quella lattiero-casearia. Ampio spazio verrà dedicato anche al racconto dell’Ecoschema 1, uno dei nuovi regimi ecologici stabiliti dall’Unione europea in favore degli agricoltori che mettono in atto alcune pratiche utili per il clima e l’ambiente. Infine, verranno discusse priorità come la gestione delle risorse idriche, competenza oggi più che mai essenziale per le imprese agricole, e dei pascoli.

Ad aprire il ciclo di incontri, sarà l’appuntamento dal titolo “Percorsi di Leadership_1. Nuovi leader per tempi nuovi”, in programma mercoledì 16 febbraio dalle 14.30, al Best Western Titian Inn Hotel (Via Callata, 87) di Silea (TV).

«In un contesto macroeconomico che oggi mette alla prova il nostro settore e non solo, una formazione costante e aggiornata ha un ruolo chiave per i nostri imprenditori.» commenta Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, Presidente di Confagricoltura Treviso. «Solo in questo modo, possiamo riuscire a essere in grado di affermare la nostra competitività nel mercato e sviluppare un know-how strategico, d’impatto e d’avanguardia che ci permetta di gestire le nostre imprese nel migliore dei modi possibili. Per questo siamo soddisfatti di aver dato vita a questo nuovo progetto, che speriamo possa fornire molti spunti di dibattito e possa dare il via a delle riflessioni più profonde sul presente e sul futuro del comparto agroalimentare e delle sue imprese.»

L’iniziativa è realizzata con il contributo di Camera di Commercio Treviso – Belluno – Dolomiti. Info e prenotazioni possono essere richieste tramite mail – [email protected] – o telefono – 0422 954670 | 0422 954611. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.confagricolturatreviso.it.