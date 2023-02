Le Marie del Carnevale di Venezia in cucina con gli studenti della Scuola Barbarigo

Il Carnevale di Venezia ha fatto tappa oggi all’Istituto Alberghiero Andrea Barbarigo. Questa mattina la scuola superiore di Castello ha ricevuto la visita delle 12 Marie. Un appuntamento ormai tradizionale al quale ha partecipato anche l’assessore alle Attività produttive Sebastiano Costalonga per portare i saluti dell’Amministrazione comunale.

VENEZIA – Le 12 Marie del Carnevale, accolte dalla direttrice scolastica Rachele Scandella, si sono improvvisate cuoche per un giorno preparando pizza e frittelle assieme ai docenti e agli studenti della scuola alberghiera considerata un’eccellenza della Città metropolitana.

“Questo all’Istituto Alberghiero Andrea Barbarigo è un appuntamento tradizionale che racchiude in sé storia, con la presenza delle Marie del Carnevale, e tradizione gastronomica veneziana – ha detto Costalonga -. Ci tengo sempre molto ad esserci per portare non solo il saluto dell’Amministrazione comunale ma anche per sostenere questa scuola superiore veneziana che è un’eccellenza in grado di formare tantissimi studenti che saranno i professionisti del turismo di domani, sia nel campo gastronomico che dell’accoglienza turistica.

La mission di questa scuola è di formare le nuove generazioni per portare quella qualità importante per Venezia nel campo del cibo, con un occhio particolare alla ristorazione ma anche all’ambito ricettivo. Grazie alla direttrice scolastica Rachele Scandella e a tutti i docenti per quello che fanno ogni giorno con i loro alunni e per questa giornata con le Marie del Carnevale che, oltre ad apprezzare la qualità di questa scuola, si sono dimostrate anche molto abili nel preparare pizza e frittelle”.