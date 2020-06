Concorso per giovani artisti “Artefici del nostro tempo”: prorogato al 31 ottobre il termine d’iscrizione

A causa del perdurare dell’attuale emergenza sanitaria e dei disagi che potrebbero conseguirne per gli artisti concorrenti, l’iscrizione ad “Artefici del nostro tempo”, seconda edizione del concorso per giovani artisti bandito dal Comune di Venezia, è stata prorogata fino alle ore 23.59 del 31 ottobre prossimo.

“Ringraziamo le centinaia di artisti che fino ad ora hanno inviato le proprie opere, segno di una grande vitalità della produzione – commenta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro – In tanti ci hanno contattato in questi giorni chiedendoci di estendere i termini, anche in relazione al posticipo al 2021 della Biennale di Architettura. Per questo abbiamo deciso di prorogarli al 31 ottobre prossimi. Ricordo che il concorso è rivolto ai giovani artisti invitati – attraverso il design del vetro, la fotografia, il fumetto, la pittura, la poesia visiva, i video clip musicali e la street art – a rispondere all’interrogativo How will we live together? (Come vivremo insieme?) titolo della prossima Biennale Architettura cui il concorso si ispira, offrendo l’occasione ai vincitori di esporre all’interno del Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale”.

La partecipazione al concorso è gratuita e le opere selezionate saranno esposte, oltre che al Padiglione Venezia presso la Biennale, anche in prestigiose sedi culturali cittadine e pubblicate su un catalogo che sarà distribuito in occasione di una grande mostra collettiva. Ai primi tre classificati per ogni categoria in concorso sarà assegnato anche un premio in denaro.

Informazioni in merito possono essere richieste al Contact Center del Comune di Venezia, al numero gratuito 041.041 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17, nonché attraverso la piattaforma di servizi on-line DIME, raggiungibile all’indirizzo dime.comune.venezia.it.

La domanda di partecipazione va presentata dunque entro il 31 ottobre compilando il modulo online accessibile all’indirizzo web: https://www.comune.venezia.it/it/content/artefici-nostro-tempo-2020

Commenta la news

commenti