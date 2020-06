Cinema all’aperto a Mogliano, l’amministrazione comunale pronta a pagare un quinto del biglietto

Anche a Mogliano Veneto inizia il Cinema sotto le Stelle, con una grande novità: biglietti scontati di un euro per chi spende nei ristoranti, bar e negozi della città (fino a un tetto massimo di 2000 ingressi).

All’Aperto: Estate al Cinema

A Mogliano si tornerà quindi al cinema dal 22 giugno prossimo con inizio alle 21.00, indicativamente fino al 6 settembre, sette giorni su sette, con proiezioni di film d’intrattenimento, d’essai e per famiglie. Il Comune di Mogliano Veneto, infatti, in collaborazione con il Cinema Teatro Busan, organizza nella Piazzetta del Teatro la rassegna cinematografica “All’Aperto: Estate al Cinema”.

Duemila biglietti scontati per venire incontro a cittadini, famiglie ed attività commerciali

Il costo del biglietto, di 5 euro, potrà ridursi di un quinto grazie al buono sconto comunale: gli spettatori che avranno prima “consumato” nei bar e nei ristoranti cittadini per una spesa uguale o superiore a 15 euro, o speso almeno 30 euro nei negozi, infatti, potranno presentarsi in biglietteria muniti di buono e scontrino e pagare solo 4 euro per l’ingresso al cinema.

“Tutto nel rispetto dei contenuti di protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio”, come tiene a precisare l’assessore alle Politiche Culturali Giorgio Copparoni che, proprio in questi giorni, con i collaboratori dell’Ufficio Cultura del Comune di Mogliano Veneto sta stilando la lista degli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa.

“La delibera di Giunta n. 153 del 15 giugno scorso – spiega Copparoni – ha autorizzato sia lo svolgimento della rassegna sia il contributo all’acquisto dei biglietti per promuovere, come da statuto comunale, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all’amministrazione locale, convinti come siamo che la presenza attiva e vivace di numerosi soggetti sociali alle iniziative culturali sia un fattore di crescita umana e civile dei cittadini”.

Commenta la news

commenti