Comitato 10 Febbraio Veneto annuncia la nomina del referente provinciale di Treviso

Avvicendamento alla guida del Comitato 10 Febbraio di Treviso: Martina Lacchin succede a Massimiliano Spagnol che oggi è referente provinciale del sodalizio.

“Dopo tre anni dalla nomina a referente provinciale di Massimiliano Spagnol – dichiara il presidente nazionale Silvano Olmi – che oggi ricopre la carica di referente regionale del Veneto, il testimone passa alla sua vice, Martina Lacchin. L’avvicendamento si è reso necessario per consentire a Spagnol di concentrarsi appieno sull’incarico regionale. Tutte le cariche associative saranno rinnovate in occasione dei congressi che contiamo di svolgere a fine maggio.”

La nomina della Lacchin giunge dal presidente nazionale dopo che ha avuto modo di presiedere il coordinamento regionale Veneto del C10F e di partecipare ad alcuni degli eventi che si sono svolti in tutta la regione e in particolare modo nella provincia Treviso.

Il presidente Olmi si è complimentato per il grande lavoro di squadra che è stato svolto nel Veneto e che si è concretizzato con la intitolazione di vie, parchi pubblici, aule studio e panchine in memoria dei Martiri delle Foibe e in memoria degli Esuli Istriano Giuliano Dalmati, nostri connazionali che dovettero, per restare italiani, lasciare le terre dove vivevano da millenni.

“L’iscritta Martina Lacchin rappresenta la migliore figura che possa guidare il comitato 10 febbraio in provincia di Treviso – afferma Massimiliano Spagnol, responsabile regionale del C10F – Martina è già in piena attività per organizzare un prossimo evento. Voglio inoltre ringraziarla per l’ottimo lavoro svolto e il fondamentale supporto che mi ha fornito in questi ultimi anni e che continuerà a dare.”