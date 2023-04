Paolo Banchero stravince il premio di “Rookie of the Year”

Dopo essere stata la prima scelta al Draft 2022 e una stagione strepitosa da 20 punti, 6.9 rimbalzi e 3.7 assist di media, l’Italo americano Paolo Banchero stravince, con ben 98 voti su 100 , il premio di “Rookie of the Year“.

ORLANDO – La vincita del premio di “Rookie of the Year” di Banchero non è stata di certo una sorpresa, anzi. Nella sua prima stagione in NBA ha disputato 72 partite, viaggiando con 20 punti, 6.9 rimbalzi e 3.7 assist in 34 minuti di media con il 43% dal campo, tirando col 30% da tre e col 74% ai liberi. Ben 6 gare da 30 o più punti, più altre 34 sopra quota 20 per un totale di 40 partite con almeno 20 punti a referto, come fece nel 2003-2004 l’esordiente Lebron James.

Il vincitore del Premio come miglior debuttante viene scelto attraverso una giuria composta da giornalisti sportivi della carta stampata, radio e televisioni degli Stati Uniti e del Canada. Ognuno di loro ha a disposizione tre voti da distribuire ai tre giocatori al debutto che hanno fatto meglio nella NBA. Il primo posto vale cinque punti, il secondo tre, il terzo uno; il debuttante che accumula il maggior numero di punti vince il titolo.

Il classe 2002, ha sbaragliato la concorrenza conquistando ben 98 voti su 100 (gli altri 2 sono andati a Kessler) e chiude con 494 punti davanti ai 241 di Jalen Williams (Thunder) e ai 114 di Walker Kessler (Jazz).

È il primo italiano a ricevere questo ambito premio e il terzo giocatore nella storia degli Orlando Magic Prima di lui ci erano riusciti solo il grandissimo Shaquille O’Neal nel 1993 e Mike Miller (attuale agente dell’azzurro) nel 2001.

Una stagione di alti e bassi quella dei Magic, falcidiata da infortuni, cominciata in modo disastroso con 5-20 nelle prime 25 gare. Ma che l’italo-americano poi ha guidato a un passo dal play-in: 34 vinte e 48 perse.

Un dubbio rimane ancora: con che Nazionale giocherà?

Durante la serata del Draft aveva rassicurato tutti i tifosi dicendo che pur essendo nato a Seattle aveva il passaporto italiano e tale si sentiva. Col passare del tempo si è fatto molto più diplomatico, lasciando la scelta definitiva a stagione conclusa. Di certo questo suo exploit, per assurdo, lo allontana dall’azzurro

Photo Credits: Ansa