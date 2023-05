Color verde prato fluorescente è la nuova tinta del Canal Grande

Poco dopo le 9,30 di questa mattina, domenica 28 maggio, le acque del canal Grande sono apparse d’un colore acceso di verde, quasi fosforescente. Subito fotografate e postate dai residenti sui social, sono ora al vaglio dell’Arpav e dei Vigili del Fuoco per verificare eventuale tossicità.

Venezia – Mai come ora il titolo Venezia non è Disneyland sarebbe appropriato. Ed è stata proprio la pagina Facebook così nominata a mettere le prime foto, a fare le prime ipotesi e a scatenare i commenti, arrivati ormai ad alcune centinaia.

Secondo quanto si legge, potrebbe non trattarsi di una protesta di gruppi di “Ultima Generazione”, i cosiddetti “ecoattivisti” poiché non risulterebbe alcuna rivendicazione. Viene avanzata l’ipotesi della “fluoresceina sodica” (o sale sodico della fluoresceina o uranina) gettata nel canale da qualche buontempone. Si tratterebbe di un composto organico e colorante usato in speleologia per ispezioni fognarie e idriche, assolutamente innocuo.

Nei commenti che si leggono sotto le foto pubblicate dai residenti, non traspare disappunto ma una divertita constatazione che l’acqua così bella si era vista solo durante il lockdown, nel 2020.

I vigili del fuoco, con l’ingegner Scarpa, sono presenti nella zona per gli opportuni sopraluoghi.