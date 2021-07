CNA territoriale di Treviso. Rosy Silvestrini riconfermata presidente di CNA Impresa Donna del Veneto

Rosy Silvestrini, 45 anni, imprenditrice nell’ambito dell’editoria e vicepresidente di CNA Asolo, è stata riconfermata presidente di CNA Impresa Donna del Veneto. L’elezione è avvenuta il 23 luglio scorso nell’assemblea elettiva congressuale dell’imprenditoria femminile di CNA.

«Il gruppo di colleghe, che rappresenta tutti i territori provinciali e che ringrazio per la fiducia, è determinato a cogliere le opportunità che arriveranno grazie ai fondi del PNRR e alle strategie di sviluppo della Regione Veneto in linea con quelle europee, che puntano sui giovani e sulle donne – afferma la Presidenta Silvestrini -. Lavoriamo per rendere più competitive le imprese femminili, attraverso anche quello strumento preziosissimo che è la formazione, e per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’impresa».

Secondo CNA Impresa Donna del Veneto, le imprese femminili, il 20% del totale delle attività produttive in Veneto, scontano ancora marcate difficoltà nell’accesso al credito e sono in genere sottodimensionate con però una forte capacità di fare rete tra imprese e con le istituzioni.

«La CNA può fare la differenza nel sostenere e implementare la rete di relazioni che accrescono la competitività delle aziende e nell’aiutarle a vincere la sfida dimensionale anche per poter accedere alle tante opportunità come i bandi o i progetti regionali ed europei» puntualizza la Presidente.

Silvestrini, che è stata per diversi anni presidente di CNA Impresa Donna di CNA territoriale di Treviso ed è assessore alle Attività Produttive del Comune di Asolo, guarda con fiducia al lavoro che attende lei e la sua squadra, forte della propositività che il gruppo ha sempre dimostrato.

Tra le attività significative portate avanti nel precedente mandato ci sono la collaborazione avviata con CNA Bruxelles per avvicinare le imprenditrici venete alla politica europea e il progetto Unica per promuovere l’artigianalità come valore di impresa.