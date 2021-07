Susegana. Incnedio ai freni di treno merci. Intervenuti i Vigili del Fuoco

Stanotte presso il Comune di Susegana sulla linea ferroviaria sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano per incendio ceppi freni di un treno merci diretto in Austria. Convoglio di 15 ferrocisterne trasportanti 84,3 mc cadauna di sostanza infiammabile pericolosa (stirene monomero stabilizzato). Incendio subito spento dal personale ferroviario. Verifiche effettuate dal personale Nbcr dei Vigili del fuoco hanno escluso il surriscaldamento di sostanze pericolose o perdite delle stesse. Linea ferrovia riaperta ore 02,30. No feriti. Ad accorgersi dell’incendio sono stati degli automobilisti in transito sulla pontebbana che hanno suonato ripetutamente attirando l’attenzione del macchinista del treno