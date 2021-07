Mestre. Da sabato 31 luglio modifiche alla viabilità in via Gatta

Da sabato 31 luglio modifiche alla viabilità in via Gatta per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale sul canale Bazzera Alta

Da sabato 31 luglio e fino a domenica 1 agosto entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità in via Gatta, a Mestre, nel tratto compreso tra via Verci ed il sottopasso ferroviario. Sarà interdetto il transito veicolare tra la rotatoria Gatta-Scarante e la rotatoria Gatta-Scarante-Armellini con la sola esclusione dei residenti, mezzi di pronto intervento e delle forze dell’ordine.

Il provvedimento si rende necessario per permettere la movimentazione in sicurezza dei mezzi di cantiere ai fini della posa dei pali di fondazione per le opere propedeutiche alla realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale a sbalzo sul canale Bazzera Alta.

I veicoli provenienti sia dalla parte del Terraglio che dalla località Tarù, una volta arrivati presso il tratto interdetto, invertiranno il senso di marcia percorrendo le rotatorie su citate.

Sarà apposta adeguata segnaletica di preavviso nelle seguenti intersezioni:

– SS.13 Terraglio-Gatta;

– Gatta-Scarante-Armellini;

– Gatta-Scarante;

– Gatta Scaramuzza.

Per l’intera durata dei lavori, in programma nella fascia oraria 6:30-20:30, sarà istituito il limite di velocità di 30 km/h.