Clownterapia, il sorriso che cura

Fa tappa a Rovigo la campagna di sensibilizzazione della Onlus Teniamoci per Mano.

ROVIGO – Tornano al Centro Commerciale Le Rondini di Adria i volontari della Onlus Teniamoci Per Mano, associazione di clownterapia che svolge servizio all’interno delle strutture sanitarie.

Tre gli appuntamenti in programma nei prossimi mesi, in altrettanti weekend: dal 31 marzo al 2 aprile, dal 2 al 4 giugno e dal 30 giugno al 2 luglio i simpatici clowndottori saranno ospiti del centro commerciale per raccontare l’importanza della loro attività in corsia, dove la terapia del sorriso diventa una fondamentale integrazione al percorso medico di grandi e piccini.

Teniamoci per Mano Onlus è, infatti, una delle prime associazione di clownterapia in Italia che, con i suoi 800 volontari, svolge il proprio servizio a titolo gratuito in oltre 70 strutture sanitarie, tra cui ospedali, case-famiglia, case di riposo e istituti per disabili.

La presenza dei volontari all’interno del Centro Commerciale di Adria avrà come scopo la sensibilizzazione verso i temi al centro delle attività della onlus, che non sono solo quelle di portare allegria e sorrisi nelle corsie ospedaliere, ma anche realizzare concretamente progetti che possano aiutare quanti più pazienti possibili, come ad esempio:

L’ambulatorio della leggerezza: apertura del primo ambulatorio pediatrico clown per visite specialistiche completamente gratuito, a disposizione delle famiglie meno abbienti.

Un amore di gioco: ampliamento di parchi giochi inclusivi e fruibili in tutta Italia, perché tutti hanno il diritto di giocare, nessuno escluso.

Spiagge senza barriere: progetto sviluppato nei mesi estivi che ha l’obiettivo di rendere speciale l’estate delle persone con disabilità favorendo l’accesso libero e agevole nelle spiagge convenzionate.

Maratona del sorriso: iniziativa volta a dare un sostegno reale alle strutture sanitarie, provando a donare loro i macchinari di cui hanno bisogno per migliorare e implementare il servizio offerto.

Attività importanti, perché mettono al centro il benessere di chi si trova ad affrontare percorsi terapeutici impegnativi o disabilità; iniziative che potranno essere realizzate solo grazie al fondamentale lavoro dei volontari e al sostegno di tutti.