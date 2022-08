Ciclismo, Europei 2022: i convocati dell’Italia. A Filippo Ganna la prova in linea

Le squadre italiane di ciclismo su strada, mountain bike, pista e BMX freestyle sono pronte a partire per Monaco di Baviera, sede dei Campionati Europei dall’11 al 21 agosto 2022. I CT Daniele Bennati, Marco Villa, Marco Velo, Mirko Celestino, Paolo Sangalli e Federico Ventura hanno diramato le convocazioni. “Un rassegna straordinaria” – precisa il Presidente FCI, “con molte discipline che la renderanno ricca di emozioni”.

Roberto Amadio, team manager delle squadre nazionali, spiega le ambizioni italiane per l’evento continentale: “Partendo dalla specialità strada gli atleti arrivano da una stagione con un calendario intenso, in particolare a luglio ed agosto. Selezionare i nomi per Bennati non è stato sicuramente semplice. Presentiamo una squadra ambiziosa con l’inserimento di Filippo Ganna e Jonathan Milan, che solitamente corrono su pista, ma visto il programma gare di questo Europeo, i CT hanno dovuto fare delle scelte. Un ulteriore e importante segnale di collaborazione tra Marco Villa e Daniele Bennati. Soprattutto per Milan questa sarà un’occasione importante”.

Tornando alla strada: “Bennati ha esperienza e saprà capire le situazioni di corsa. Contiamo su una nazionale giovane, non solo di età, ma anche per il know-how internazionale. Vi sono poi uomini di esperienza come Giacomo Nizzolo, Jacopo Guarnieri e Matteo Trentin, fondamentali nella gestione di corsa”. Il settore femminile: “Anche per loro un calendario intensissimo con Giro e Tour con le ragazze sempre protagoniste. A Monaco, con le olandesi, saremo i fari della corsa. Paolo Sangalli avrà un team competitivo e affiatato, come dimostrato sin qui. Lo spirito di gruppo sarà il nostro vantaggio rispetto alle altre formazioni. Veniamo da una stagione sin qui esaltante e speriamo che continuino in questa direzione”.

“Cronometro? Stesso discorso della strada, inoltre, con la concomitanza della Vuelta avremo delle assenze importanti, ma Marco Velo saprà motivare molto bene gli atleti. Tra le donne siamo anche penalizzati dal regolamento UEC perché Vittoria Guazzini, avendo disputato la prova U23 ad Anadia, non potrà partecipare alla gara Elite”, prosegue Amadio. Un settore dalla grande tradizione è quello della pista: “Marco Villa in questo Europeo, tra scelte tecniche e infortuni è sicuramente il più penalizzato. Abbiamo comunque dimostrato di avere un team forte e consolidato. Mi riferisco a Viviani, Lamon e Scartezzini. Inoltre, ci sono giovani smaniosi di essere all’altezza dei migliori. Stesso discorso per le donne, l’attività intensa che porta ad effettuare delle scelte, vedi l’assenza di Elisa Balsamo, ma siamo presenti con Fidanza, Paternoster, Barbieri e Alzini. Un infortunio ci costringe alla rinuncia di Chiara Consonni. Pure Martina Alzini, presente, ha subito un incidente e non sarà al 100%. Villa saprà comunque allestire una formazione che sarà protagonista. Ho fiducia in loro”.

La velocità: “Nel settore pista la velocità rappresenta la novità di questa nazionale e lo abbiamo visto ad Anadia con i giovani. Il passaggio da Junior – U23 ad Elite è comunque enorme. Nazioni come Olanda, Francia e Polonia sono più forti e con uno storico di livello. Considerando che Ivan Quaranta sta lavorando da febbraio con questi ragazzi, non pretendiamo risultati, ma di maturare esperienza. Monaco rappresenta un passaggio importante per Parigi e Los Angeles”. Nel settore Mtb l’Italia conta sul campione tricolore Gerhard Kerschbaumer: “Mirko Celestino sta lavorando molto bene con le categorie giovanili, mentre negli ultimi anni in Elite abbiamo sofferto. Il livello è alto e mi aspetto una prova da protagonisti”. Freestyle specialità olimpica. “Il CT Federico Ventura sta lavorando in prospettiva Olimpiadi e punta sui giovani. Condivido questa sua scelta”.

12-13 agosto – Bmx FreeStyle – Olympiapark

CT Federico Ventura

Convocati :

Gabriele Pala – Cobra Bmx Freestyle Team

Francesco Mongillo – team Lapierre Trentino Alè

Ventura: “Ci prepariamo a vivere un Campionato Europeo diverso dal solito con una squadra che è improntata sui giovani. Veniamo da eventi internazionali dove abbiamo conquistato la finale, intendo quelli degli anni scorsi, e per questo dobbiamo continuare puntare in alto”.

14 agosto – Strada Uomini

Il CT Daniele Bennati: “Ho affiancato ai giovani corridori esperti come Jacopo Guarnieri, uno dei più importanti al mondo in questo ruolo di guida, e 2 ex campioni europei, abituati agli appuntamenti di alto livello. Veniamo da anni di successi e siamo campioni uscenti con Sonny Colbrelli. Non abbiamo vissuto una stagione fortunata e per noi questo è un campionato di transizione, un modo per iniziare il cammino verso Parigi 2024. Non partiremo come squadra favorita. Davide Ballerini? Era tra i titolari, ma una caduta alla Vuelta Burgos lo ha messo ko e ora lo aspettiamo per i Mondiali in Australia”.

Una considerazione su un corridore importante come Elia Viviani: “Ha deciso di non esserci e questo dice ancora una volta lo spessore della persona. Al Giro di Polonia non è riuscito ad ottenere il risultato pieno, lasciando così spazio ad un altro azzurro. Non se l’è sentita di prendersi la responsabilità di leader di squadra non essendo al top. Questo gli fa molto onore”. Sulla corsa: “Abbiamo scelto gli uomini più adatti ad un percorso veloce, con circa 800 metri di dislivello. La mia selezione si è basata su un serie di parametri: le caratteristiche, i risultati ottenuti durante l’anno e le gare che hanno preceduto l’impegno continentale come il Tour de France, il Giro di Polonia, la Vuelta Burgos. Abbiamo optato per i ragazzi più in forma”.

Convocati:

Alberto Dainese – Team DSM

Filippo Ganna – Ineos Grenadiers

Matteo Trentin – UAE Team Emirates

Jonathan Milan – Bahrain Victorius

Giacomo Nizzolo – Israel Premier Tech

Luca Mozzato – B&B Hotel – Ktm

Jacopo Guarnieri – Groupama FDJ

Filippo Baroncini – Trek Segafredo

21 agosto – Donne Strada (partenza a Landsberg)

CT Paolo Sangalli

Elisa Balsamo – Trek Segafredo

Marta Bastianelli – Fiamme Azzurre – UAE Team Emirates

Rachele Barbieri – Fiamme Oro – Liv

Maria Giulia Confalonieri – Fiamme Oro – Ceratizit WNT Pro Cycling

Barbara Guarischi – Movistar

Elena Cecchini – SDS Works – Fiamme Azzurre

Ilaria Sanguineti – Valcar – Travel Service

Arianna Fidanza – Bike Exchange Jayco

Paolo Sangalli: “Si tratta di un Campionato Europeo per ruote veloci. Come al solito ci giocheremo la sfida con l’Olanda. Lorena Wibes sarà il punto di riferimento. Vedremo una corsa ricca di attacchi da parte di tutte quelle nazioni che non vogliono arrivare in volata. Può succedere di tutto e noi dovremo essere bravi a capire le varie situazioni di corsa. Concludo dicendo che andiamo a giocarci questa maglia con grande rispetto delle avversarie, ma senza timore di nessuno”.

Pista 11 – 16 agosto – Monaco

CT Marco Villa

Martina Alzini – Cofidis Women Team

Rachele Barbieri – Fiamme Oro

Liam Bertazzo – Team Maloja Pushbikers

Matteo Bianchi – Centro Sportivo Esercito

Elena Bissolati – Cicli Fiorin ASD

Davide Boscaro – Gs Fiamme Azzurre

Matteo Donegà – CTF

Martina Fidanza – GS Fiamme Oro

Vittoria Guazzini – GS Fiamme Oro

Francesco Lamon – GS Fiamme Azzurre

Manlio Moro – Zalf Euromobile Desiree Fior

Stefano Moro – GS Fiamme Azzurre

Daniele Napolitano – Colpack Ballan

Letizia Paternoster – GS Fiamme Azzurre

Mattia Pinazzi – Arvedi Cycling ASD

Davide Plebani – GS Fiamme Oro

Michele Scartezzini – Fiamme Azzurre

Matteo Tugnolo – BMX Vigevano La Sgommata

Miriam Vece – Centro Sportivo Esercito

Elia Viviani – Ineos Grenadiers

Silvia Zanardi – Bepink

Marco Villa – dichiarazioni: “A parte le assenze, mancano 3 campioni olimpici, mentre tra le donne Elisa Balsamo e Chiara Consonni, abbiamo un bel gruppo. Sicuramente i giovani avranno l’occasione per farsi vedere, penso a quelli della categoria U23”. L’avvicinamento: “Ci stiamo ancora allenando, nei giorni scorsi eravamo a Montichiari, qualcuno ha invece corso a Fiorenzuola e Pordenone. Sosterremo ancora un paio di allenamenti, a Monaco, e vedremo di schierare un po’ tutti. Partiremo dal quartetto, dove farò le prime scelte, e poi distribuiremo gli atleti nelle varie gare. Monaco sarà anche l’occasione per conoscere meglio il settore femminile”. Sugli avversari: “Ci sono stati i giochi del Commonwealth, dove l’Inghilterra (con 3’49” nel quartetto) è andata bene, mentre noi abbiamo ottenuto un 3’52” (a Cali su pista aperta). Qualcuno dei nostri giovani, con l’innesto di qualche esperto, può sfruttare l’occasione di far bene”.

Cronometro 17 agosto

Donne ore 14:00 / uomini 17:30

CT Marco Velo

Arianna Fidanza – Bike Exchange Jayco

Alessia Vigilia – Fassa Bortolo

Mattia Cattaneo – Quick Step Alpha Vinyl Team

Matteo Sobrero – Bike Exchange Jayco

Marco Velo – dichiarazioni: “La concomitanza con la Vuelta toglie la possibilità a dei corridori di poter essere al via della prova a cronometro. In questi giorni ho osservato da vicino il comportamento degli azzurri che hanno gareggiato in varie parti d’Europa. Abbiamo un gruppo competitivo, che dovrà cimentarsi su un percorso non esigente e che richiede tanta potenza. Non sappiamo ancora quali saranno gli avversari da affrontare, ma noi schieriamo la nostra miglior formazione”.

Mtb XCO 19-20 agosto

CT Mirko Celestino

Gerhard Kerschbaumer – Specialized Factory Team

Juri Zanotti – BMC

Daniele Braidot – GS Carabinieri

Martina Berta – Santa Cruz FSA

Greta Seiwald – Santa Cruz FSA

Giorgia Marchet – Trinx Factory Team

Celestino – dichiarazioni: “Registriamo la defezione di Luca Braidot, il nostro leader designato che sta preparando il Mondiale. Ci presenteremo ugualmente con 6 atleti validi”. Il percorso: “Gareggeremo su un circuito nuovo e siamo curiosi di scoprire cosa hanno realizzato gli organizzatori nel parco situato nel centro di Monaco”. Gli avversari: “Francesi e svizzeri sono sempre in cima alla lista dei rivali. Dobbiamo ancora vedere chi saranno gli avversari effettivamente presenti, perché potremmo registrare delle defezioni anche tra di loro. Il calendario è molto denso e prevede molte gare di Coppa del Mondo a ridosso del Mondale di Les Gets. Un’incognita di cui tenere conto”.

