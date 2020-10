Chiusura alle 18 bar, ristoranti e pasticcerie. In Veneto17.500 occupati, molti rischiano il lavoro

L’ultimo Dpcm ha imposto la chiusura alle 18 dei locali che somministrano bevande e cibi, ma le pasticcerie, i bar, le gelaterie ed i ristoratori non ci stanno.

Fanno presente che nei loro locali le misure di sicurezza sono rispettate e che con l’obbligo della chiusura alle 18 molti di loro saranno costretti a chiudere ed a licenziare il personale.

Il settore nel Veneto occupa ben 17.500 persone e molti di loro rischiano di restare senza stipendio. Famiglie ridotte alla fame.

E non basta anche le imprese collegate subiranno conseguenze estremamente negative, con l’occupazione in fortissimo calo. Ci riferiamo ai caseifici, panifici, birrifici e salumifici.

Intanto nascono le iniziative per aggirare l’ostacolo della chiusura alle 18. A Mestre l’osteria Plip, con spirito provocatorio, ha allestito una cena di gala alle 5 del mattino, prezzo non precisato. L’Osteria indica come prezzo “ad offerta libera.”.

La proposta è piaciuta, e ben 60 persone sono intervenute alla cena mattiniera. Bella sfida, morire forse si ma sorridendo goliardicamente.

