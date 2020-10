Commemorazione dei defunti: dal 29 ottobre al 2 novembre i 16 cimiteri del Comune di Venezia aperti dalle 7.30 alle 17. Obbligatorio il rispetto delle norme anti Covid-19. Integrato il servizio di navigazione Da oggi, giovedì 29 ottobre a lunedì 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei defunti, i 16 cimiteri del Comune di Venezia apriranno alle 7.30 e chiuderanno alle 17. All’interno dei cimiteri, i visitatori dovranno obbligatoriamente rispettare le norme anti Covid-19 indicate negli ultimi Decreti del presidente del Consiglio. E’ vietato l’ingresso alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5° e con sintomi riconducibili al Covid. Tutti i visitatori, inoltre, dovranno sempre indossare la mascherina (coprendo contemporaneamente sia naso che bocca), evitare gli assembramenti e mantenere la distanza tra le persone di almeno un metro. E’ infine necessario lavare frequentemente le mani o igienizzarle con soluzioni a base alcolica. Il rispetto di queste prescrizioni è ancora più importante nel cimitero monumentale di San Michele in isola, a Venezia, dove l’ingresso e l’uscita avvengono attraverso spazi ristretti. La polizia locale assicurerà i controlli per la viabilità. Nei giorni di sabato e domenica nei cimiteri di Marghera, Mestre e Venezia è previsto un supporto anche da parte degli steward In occasione della commemorazione dei defunti, Avm/Actv comunica inoltre che il servizio di navigazione verrà modificato e integrato in questo modo: Da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre 2020 Linea 13 – dalle ore 09.25 alle ore 17.25 le partenze avverranno dall’approdo di F.te Nove B anziché dall’approdo di F.te Nove D con fermata straordinaria Cimitero (la fermata straordinaria Cimitero è prevista anche per le corse in partenza da Treporti dalle ore 08.25 alle ore 17.05) si ricorda altresì che è assicurato il collegamento con Cimitero anche dalle corse di linea 4.1/4.2 – entrambi i percorsi sono accessibili tramite le normali tariffe applicate alla clientela LINEA DE – F.te Nove-Cimitero (e ritorno) gratuita in partenza da F.te Nove D alle ore 09.05, 09.25, dalle ore 09.45 alle ore 12:05 ogni dieci minuti, alle ore 12.25, 12.45, 13.05, dalle ore 13.25 alle ore 15.15 ogni dieci minuti, dalle ore 15.25 alle ore 17.45 ai minuti 5, 25 e 45 di ogni ora (ritorno da Cimitero dopo 10 minuti) Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre 2020 LINEA DE – P.le Roma-Ferrovia D/C-Guglie-Crea-Tre Archi-Cimitero (e ritorno) gratuita in partenza da P. Roma C dalle ore 9.09 alle ore 16.49 ai minuti 09, 29 e 49 di ogni ora (ritorno da Cimitero dopo 26 minuti)

