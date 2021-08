Chioggia. Incendio in appartamento a Sottomarina. Nessun Ferito

Ieri alle ore 14, i vigili del fuoco sono intervenuti in Calle dei Spiga a Sottomarina di Chioggia per l’incendio divampato in un appartamento di un edificio di tre livelli: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Chioggia e da Cavarzere con 2 autopompe e 10 operatori, hanno subito circoscritto le fiamme scaturite al secondo piano, riuscendo ad evitare un incendio generalizzato di tutto lo stabile. Gravi i danni all’interno dell’alloggio, tutto l’edificio per motivi di sicurezza è stato reso non fruibile. Tre le famiglie che dovranno trovare ospitalità per i prossimi giorni. Sul posto i carabinieri e la polizia locale. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le ultime operazioni di messa in sicurezza dello stabile da parte delle squadre.