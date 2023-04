Che sorpresa è la vita!

Quell’anno la primavera tardava a farsi sentire; la notte il termometro scendeva quasi a zero e nemmeno di giorno arrivava alla temperatura che ti aspetti per quella stagione. “A Natale avevamo più caldo che adesso, e siamo vicini alla Pasqua!” si lamentavano i grandi. In effetti tenere il riscaldamento ancora acceso ad aprile avrebbe causato un problema al bilancio familiare, già messo in difficoltà dall’inflazione.

I bambini erano felici quel giovedì mattina perché, complici le vacanze pasquali, si sarebbero ritrovati nel campetto vicino alla scuola media, dove frequentavano la prima, per giocare.

I nonni, quell’anno, avevano creato un vero e proprio laboratorio di giochi del passato e avevano insegnato ai piccoli le attività ludiche della loro infanzia: palla prigioniera, rubabandiera, la campana, moscacieca, un, due, tre…stella! e altri ancora. Questa volta avrebbero giocato da soli, sorvegliati a distanza da un solo nonno volontario.

Il gruppo di sei arrivò verso le 10 del mattino e si posizionò alla fine del campo per un “nascondino”. Il piano dei ragazzini era quello di disperdersi e andare ad esplorare, un po’ alla volta, il vicino campo di rugby, camminando lungo il fosso che delimitava quell’area. Lasciando uno di loro a contare, e poi a cercarli, avrebbero avuto la scusa buona per dividersi e andare ad esplorare i dintorni. E così fecero.

Dopo pochi minuti, il nonno che era rimasto a bordo strada, e si era pure messo a chiacchierare con un amico che passava di lì, era fuori gioco.

I ragazzini si misero a correre in ordine sparso ma poi si riunirono e dopo poco si fermarono incuriositi da una catasta di bottiglie di plastica, raccolte dentro a un grande sacco trasparente, chiuso a circa tre quarti d’altezza con un nastro, quasi a formare un grande uovo di Pasqua.

Ma la cosa che attirò di più i bambini fu un uovo bianco, grande circa 10 centimetri, posizionato all’interno della parte di sacco di plastica, arricciata dal nastro. Sembrava un nido, ma mancava chi avrebbe dovuto covare l’uovo.

“Non toccaatee” sentirono gridare e videro un bambino correre verso di loro. Era venuto fuori dal cancello di una casa che si affacciava sull’argine del fosso; la sua età sembrava inferiore a quella dei ragazzini o almeno lo era la sua altezza.

Ciao, gli dissero in coro, è tuo questo uovo?

“L’uovo dev’essere di una colomba, penso. Avevo posizionato il sacco con le bottiglie di plastica che avevo raccolto qui intorno e siccome mi piaceva la forma che aveva preso, l’ho legato con un fiocco per farlo sembrare un uovo di Pasqua e fare delle foto, e poi l’ho lasciato qui. La mattina dopo ho trovato un uovo dentro, uno solo, in genere le colombe depongono due uova. Così, in attesa che la sua mamma venga a covarlo gli ho messo un po’ di altra plastica intorno per proteggerlo dal freddo e dal vento, anche qualche rametto di legno e un po’ di paglia finta e spero che sopravviva”.

I bambini confabularono tra loro, cercarono in internet un po’ di notizie sulle uova di colomba, sui tempi di gestazione e soprattutto sulle probabilità di sopravvivenza del nascituro, se lasciato a se stesso.

Decisero di incrementare la copertura di plastica con degli alti sacchetti che sarebbero andati a prendere e magari anche della paglia vera. Il bambino si occupò di andare subito a casa a prendere un foglio di carta grande, un pennarello e dello scotch. Sul foglio scrissero: si prega di non toccare. Buona Pasqua! e lo attaccarono al centro del sacco.

Il tempo di gestazione sarebbe stato lungo almeno altri 15 giorni, avevano letto su Google, e dunque diedero al bambino, che abitava li accanto, il compito di verificare giornalmente l’andamento. Si scambiarono i numeri di telefono per potersi contattare in quel periodo d’attesa.

Ma poi successe qualcosa che non si aspettavano.