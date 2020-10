CGIL, Brugnaro anche al primo consiglio attacca il sindacato

BRUGNARO – ANCHE AL PRIMO CONSIGLIO ATTACCA IL SINDACATO

COME SEMPRE, SAREMO AL TAVOLO CONVOCATO SUI SERVIZI EDUCATIVI

Brugnaro ha chiesto al sindacato di lasciare da parti beghe e provocazioni e di sedersi al tavolo per trovare soluzioni in questo periodo di emergenza.

Noi lo abbiamo sempre fatto – dichiara Daniele Giordano Segretario generale della Fp Cgil di Venezia – e la dimostrazione che non abbiamo pregiudizi sta nella firma al contratto decentrato che abbiamo siglato con questa Giunta.

La Cgil è stata assolutamente responsabile – prosegue – dato che per mesi abbiamo provato ad intavolare una discussione seria sui servizi educativi e di quel personale che vi lavora, comunale e di ames, per la riapertura delle strutture in totale sicurezza delle lavoratrici, ma soprattutto di quei bambini che tanto stanno cari al sindaco e che li tira in ballo ogni volta che lui sì si sente in difficoltà.

In tutti questi mesi abbiamo ricevuto molte chiusure e poco ascolto e abbiamo visto la prepotenza di una Giunta che non ha nemmeno costituito la commissione sulla sorveglianza sanitaria nei servizi educativi prevista dai protocolli governativi.

Domani ci presenteremo al tavolo con l’Assessore Besio per ascoltare le soluzioni che non abbiamo sentito in Prefettura, con il massimo spirito collaborativo ma con la chiarezza che noi rappresentiamo i lavoratori a cui vanno date delle risposte e che non aspettano certo i suoi proclami o le sue uscite nelle piazze delle proteste che gli piacciono – conclude

