Il Teatro Toniolo recupera la stagione Io Sono Comico 2019/20: da martedì 20 ottobre la biglietteria riapre per gli abbonati che devono riconfermare il loro posto Il Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Dalvivo, recupera la stagione Io Sono Comico 2019/20 del Teatro Toniolo, interrotta a causa dell’emergenza sanitaria Covid19, annunciando un nuovo calendario di spettacoli, in programma tra novembre 2020 e febbraio 2021, a cui sarà possibile accedere riattivando l’abbonamento acquistato per la stagione 2019/20. Da martedì 20 ottobre la biglietteria riapre per gli abbonati che devono riconfermare il loro posto: sul palcoscenico del teatro si alterneranno, con tutta la loro carica umoristica Microband, Debora Villa, Maurizio Lastrico e Rimbamband. Per chi avesse invece convertito il proprio abbonamento in voucher, ci sarà l’opportunità di accedere all’offerta in abbonamento o di utilizzarlo per l’acquisto di biglietti entro il 2021. Le modalità sono le seguenti: – conferma turno abbonamento: dal 20 al 23 ottobre recandosi in biglietteria con il proprio abbonamento (NO VOUCHER) per l’assegnazione del posto. I CRAL potranno confermare gli abbonamenti o acquistarli a partire dal 21 ottobre previo appuntamento. – nuovi abbonamenti acquistabili con voucher: dal 24 al 28 ottobre recandosi in biglietteria per scegliere un nuovo turno d’abbonamento, in base alla disponibilità. La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 11,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 19,30. Per informazioni chiamare il numero 3497723552 negli orari indicati. Per informazioni: www.culturavenezia.it Io Sono Comico / Recupero spettacoli 2019.20 Programma Novembre 2020 – Febbraio 2021 Domenica 1 novembre 2020, ore 16,30 Microband Classica for dummies ovvero musica classica per scriteriati Turno A; Domenica 1 novembre 2020, ore 21 Microband Classica for dummies ovvero musica classica per scriteriati Turno B Domenica 8 novembre 2020, ore 16,30 Debora Villa Venti di risate Turno A; Domenica 8 novembre 2020, ore 21 Debora Villa Venti di risate Turno B Domenica 10 gennaio 2021, ore 16,30 Rimbamband Manicomix Turno A; Domenica 10 gennaio 2021, ore 21 Rimbamband Manicomix Fuori Abbonamento Domenica 28 febbraio 2021, ore 16,30 Maurizio Lastrico In mezzo del casin di nostra vita Fuori abbonamento; Domenica 28 febbraio 2021, ore 21 Maurizio Lastrico In mezzo del casin di nostra vita Turno B