Cattedrale sonora: al Duomo di Treviso omaggio al repertorio romantico francese

Musincantus e Cattedrale Treviso Eventi Arte e Cultura nel mese di aprile promuovono due appuntamenti che vedono protagonisti l’organo monumentale risalente all’Anno giubilare 2000 e i 7 giovani organisti del principale luogo di culto cittadino. Sabato prossimo si esibiranno Edoardo Bottacin, Marco Favotto, Marco Massarotto e Massimo Pinarello proponendo brani di Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Ludwig van Beethoven, Johann Christian Heinrich Rink, Amédée Reuchsel, Jeanne Marie-Madeleine Demessieux, Théodore Dubois, Edward Elgar, Samuel Alexandre Rousseau e Louis Vierne.

Prosegue con il secondo appuntamento la rassegna organizzata da Musincantus e Cattedrale Treviso Eventi Arte e Cultura, intitolata “Cattedrale sonora, organo e organisti del Duomo di Treviso”: sabato 9 aprile alle 20.45 quattro giovani organisti si esibiranno suonando l’organo monumentale Kuhn – Hradetzky del Duomo di Treviso, esaltandone le sonorità e la varietà timbrica con alcuni brani dei compositori più raffinati e noti del repertorio romantico francese e non solo.

La rassegna vuole richiamare il progetto “Cattedrale sonora” ideato dal Maestro Giovanni Feltrin, già organista titolare del Duomo, e riprendere il concetto di contenitore musicale con un repertorio che valorizzi sia l’organo risalente all’Anno giubilare 2000, sia l’abilità e la dedizione di coloro che lo suonano, i 7 organisti capitolari del Duomo di Treviso.

Il concerto segue a quello tenutosi con successo sabato 2 aprile, dedicato al repertorio preromantico e romantico, che ha visto protagonisti Elia Bortolomiol, Alberto Ortali e Thomas Weissmüller: la seconda serata sarà un “viaggio musicale”, che spazierà dal Seicento al Novecento, con quattro “guide” d’eccezione, gli organisti Edoardo Bottacin, Marco Favotto, Marco Massarotto e Massimo Pinarello.

Edoardo Bottacin, organista e presidente di Musincantus

In particolare,verranno eseguiti Ciaccona in E minor di Dietrich Buxtehude (1637-1707), Fuga a 2 voci in re maggiore diLudwig van Beethoven (1770 -1827), Adagio 1 in fa Maggiore da XII Adagios di Johann Christian Heinrich Rink (1770-1846), Introduction da The Vesper Voluntaries di Edward Elgar (1857-1934), Claire de Lune da 24 Pièces de Fantaisie di Louis Vierne (1870 – 1937), O Mensch, bewein dein Sünde gross BWV 622, Fantasia e Fuga in do minore BWV 537 di Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Attende Domine – Choral Paraphrase e Hosanna Filio David – Choral Fugue di Jeanne Marie-Madeleine Demessieux (1921-1968), Cantabile da 5 Pièces di Amédée Reuchsel (1875-1931), Scherzo in D da 15 Pièces di Samuel Alexandre Rousseau (1875-1931), Prélude in C minor da 7 Pièces e Sortie (Grand Chouer) da 10 Piéces di Théodore Dubois (1837-1924).

L’ingresso è libero.

Info: musincantus.it