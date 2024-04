Caterina, Santa e Patrona discriminata

Compatrona d’Italia, insieme a San Francesco d’Assisi, Santa Caterina da Siena è la Patrona d’Europa e oggi viene festeggiata

Pur avendo un ruolo molto importante nella “gerarchia” dei santi, Caterina Benincasa, è il primo esempio di donna discriminata nella fama e nel riconoscimento. Tutti infatti sanno del Patrono maschio, S. Francesco, mentre pochissimi ricordano Lei, che tanto si è battuta per le donne, gli ammalati e la pace.

Santa Caterina da Siena, la vita

Nacque a Siena il 25 marzo del 1347 ed è morta a Roma il 29 aprile del 1380. Caterina da Siena, è stata una religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana.

Caterina da Siena riteneva che assistere gli ammalati e i poveri, che impersonavano Cristo sofferente, fosse il modo per trovare il Signore. Sono ricordati diversi episodi di carità verso i poveri , come donare i vestiti ai più bisognosi, e verso gli infermi. Come Cecca la lebbrosa, che lei assistette e curò con amore, anche se si narra che la sua assistenza venne ricambiata con percosse e insulti.

Caterina era analfabeta e ha studiato da sola, imparando a scrivere da autodidatta. Inizialmente dettava agli uomini le sue lettere come era consuetudine perché le donne non dovevano saper scrivere.

Alla fine della sua breve vita, a 33 anni, i suoi discepoli raccolsero le sue lettere. Le Lettere riscossero fin da subito un enorme successo. L’edizione fu curata da Bartolomeo Alzano e poi fu data alle stampe da Aldo Manunzio a Venezia nel 1500. La raccolta, comprende 353 lettere e fu più volte ristampata nel corso del ‘500.

Le stigmate

Il 1° aprile 1375, a 28 anni, Santa Caterina da Siena ricevette le stimmate. Furono un dolore segreto in quanto non furono visibili agli altri, per tutta la sua vita. Solo in punto di morte apparirono come cinque “fori”. L’unico ad esserne a conoscenza è stato il suo confessore, il beato Raimondo da Capua.

Caterina, Santa e Patrona d’Italia e d’Europa

È stata proclamata Santa da papa Pio II nel 1461 e Dottore della Chiesa da papa Paolo VI nel 1970. É stata la prima donna a ricevere tale titolo nella Storia della Chiesa.

Papa Paolo VI, in un’omelia affermò che: “Tutti voi, del resto, ricordate quanto S. Caterina sia stata affamata di giustizia e colma di misericordia nel cercare di riportare la pace in seno alle famiglie e alle città, dilaniate da rivalità e da odi atroci; quanto si sia prodigata per riconciliare la repubblica di Firenze con il Sommo Pontefice Gregorio XI, fino a esporre alla vendetta dei ribelli la propria vita”.

La santa senese è anche patrona nella città di Siena, delle contrade del Drago e dell’Oca. Inoltre, è Patrona di Varazze, dove ha compiuto un miracolo per la città devastata. https://it.wikipedia.org/wiki/Caterina_da_Siena