Catene. E’ mancata “Lilli del pan”

E’ mancata Gilda Bottazzo di 88 anni, a Marghera Catene la conoscevano tutti come “Liili del pan”.

Ormai era una tradizione vederla dietro il banco del panificio, dove è rimasta sino al 2001, avviato nel lontano 1925 dalla famiglia del marito Bepi Tegon con il quale si era sposata nel 1953.

Molti erano quelli che andavano da lei non solo per comprare pane, ma per il piacere di scambiare due chiacchere condividere la sua simpatia.

I funerali si svolgeranno martedì prossimo nella chiesa di Catene.

