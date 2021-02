Riapriranno i ristoranti a cena in zona gialla

Forse finalmente si avvicina il momento in cui potremo tornare a consumare una cenetta con amici al ristorante.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha fissato le nuove regole per poter riaprire i locali a pranzo nelle zone arancione ed a cena in quelle di colore giallo, cioè anche nel Veneto.

Sempre tenendo conto dei rischi ci sarà una distinzione tra bar e ristoranti. Per i ristoranti rimarrà l’obbligo anche per i clienti di indossare la mascherina quando non saranno seduti e la distanza di almeno di un metro tra i tavoli e la zona di passaggio. Massimo 4 persone per tavolo se non conviventi.

Per i bar rimane l’obbligo del distanziamento di un metro tra le persone nel servizio al banco. Niente buffet e proibite le carte ed i giornali.

Naturalmente il via libera spetta al Ministero della Salute. Vedremo quello che verrà deciso il prossimo 15 febbraio.

Fonte: tgcom24.mediaset.it

