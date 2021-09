Catelfranco Veneto. Carabinieri denunciano giovane in possesso di Rolex contraffatti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno deferito in stato di libertà, per I reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, uno studente 25enne di Vincenza. L’indagato,controllato a bordo della sua autovettura in centro a Castelfranco Veneto e sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di 13 orologi marca Rolex contraffatti. Condotto presso gli uffici della Compagnia castellana, il giovane venivano denunciato a piede libero, mentre gli orologi venivano posti a sequestro.