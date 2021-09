Silea. Sport in Festa, 400 ragazzi iscritti e 400 volontari in gioco:

Grande soddisfazione per la Festa dello Sport e delle Associazioni di Silea, promossa dall’Amministrazione Comunale di Silea e svoltasi nel pomeriggio di ieri, domenica 12 settembre.

Le piazze, le vie e i parchi di Silea sono stati invasi da famiglie e cittadini che hanno goduto di una giornata dedicata alle proposte sportive, musicali e di volontariato del territorio, in vista dell’imminente ripresa delle attività extra scolastiche.

Più di 400 bambini e ragazzi si sono registrati alla segreteria della manifestazione, ottenendo così gratuitamente la maglietta, la mappa degli stand e la card dove ricevere i timbri delle prove effettuate: ma i partecipanti sono stati almeno il doppio, dal momento che le varie postazioni sono state visitate da genitori, fratelli e passanti. Degli iscritti, in 230 hanno ritirato il premio finale, che veniva consegnato a chi restituiva in segreteria la card con almeno 8 timbri.

Le associazioni partecipanti sono state 40: dagli sport più classici – calcio, basket, rugby, pallavolo, pattinaggio, atletica – a quelli più originali – foot bike, brilli, switch boxing, ginnastica posturale – dalle proposte associative più diverse – scout, scuola di musica, avis – fino agli immancabili sport acquatici lungo le sponde del Melma – sup, canoa.

“Questa seconda edizione conferma il successo dell’iniziativa, sia dal punto di vista educativo che funzionale. E’ infatti in questo momento dell’anno che le famiglie dedicano tempo e attenzione all’organizzazione delle attività extra scolastiche ed extra lavorative: mettere in rete tutte le proposte del territorio permette di poter scegliere con maggior consapevolezza, valutando di persona attività e associazioni. Voglio esprimere il mio profondo ringraziamento, anche da parte di tutta l’Amministrazione Comunale, ai volontari che si sono messi in gioco in questa giornata: il successo è tutto nella loro energia ed entusiasmo. Silea è un territorio ricchissimo di persone di valore, che rendono vivo il tessuto sociale ” dichiara l’Assessore allo sport Francesco Biasin.

“La Festa dello Sport si inserisce all’interno di un’ampia programmazione di iniziative sul territorio, pensate con lo scopo di animare un progressivo ritorno alla normalità e alla vita di comunità. L’offerta è iniziata questa estate, con la variegata proposta di eventi culturali estivi, e proseguirà in autunno e inverno con tante iniziative a favore delle attività produttive del territorio. Silea dimostra di avere un tessuto associativo maturo e solidale, con il quale è possibile costruire le risposte ai nuovi bisogni delle famiglie e della società” conclude il Sindaco di Silea, Rossella Cendron.