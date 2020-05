Cassa Integrazione in deroga. Oggetto misterioso o realta?

Moltissime le famiglie in difficoltà a causa del lockdown totale iniziato dal 9 marzo ultimo scorso.

Il motivo? Solo il 19% dei lavoratori ha ricevuto i soldi della Cassa Integrazione in deroga, vale a dite solo un lavoratore su cinque, un pò poco.

Questo dato lo fornisce l’INPS, ma secondo le Regioni la percentuale è ancora meno. Le Regioni infatti stimano che sarebbe solo il 9% dei lavoratori in Cassa Integrazione in deroga ad aver ricevuto l’assegno, cioè uno su undici lavoratori.

Doveva essere una cosa veloce secondo quanto assicurato, ma veloce non sembra proprio. Ci sono un’infinità di persone che ad oggi non hanno ancora ricevuto un euro e non sanno come fare a mettere insieme il pranzo con la cena.

Il Decreto Cura Italia, entrato in vigore il 17 marzo scorso, aveva stanziati 5 miliardi per gli ammortizzatori sociali a favore di 13,8 milioni di lavoratori bloccati in casa, come precisato in La Repubblica.it,, ma ancora quasi a metà maggio siamo a questo punto.

