Casier, un successo oltre le aspettative per la seconda Giornata dello Sport

Una domenica intensa, all’insegna dello sport e dell’aggregazione, quella che ieri ha animato Casier e Dosson, coinvolgendo persone di tutte le età: famiglie, ragazzi, bambini e adulti.

Complice anche il bel tempo che ha favorito l’aria di festa, l’intero territorio comunale ha registrato una grandissima partecipazione alla seconda edizione della GIORNATA DELLO SPORT, organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Polisportiva Casier e Protezione Civile, allo scopo di promuovere le molteplici discipline offerte dalle Associazioni sportive operanti nel suo territorio, valorizzandone la pratica, lo spirito di aggregazione e la funzione educativo-sociale come fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo.

Durante l’evento gratuito e aperto a tutti, i partecipanti – in particolare i più piccoli – si sono cimentati in sport come rugby, tennis, tiro con l’arco, basket, danza, calcio, ciclismo, pattinaggio, equitazione, ginnastica e pallavolo.

Gli adulti hanno piacevolmente sperimentato tecniche di karate, tai chi, yoga, fitness, ginnastica posturale, paddle, aratoa e zumba.

Ad arricchire l’offerta di questa seconda edizione sono state le new-entry del rally per persone diversamente abili (offerto da Gass Racing) e gli sport acquatici sperimentati a Casier, quali la canoa lungo il fiume Sile e il giro sull’Optimist, ossia delle piccole barche a vela messe a disposizione dalla Lega Navale Italiana in una vera e propria piscina allestita in Piazza Pio X.

“Il successo registrato è andato oltre le mie aspettative. Sono molto felice di vedere così tanti bambini e ragazzi approcciarsi a tanti sport diversi, insieme ai loro amici e famiglie. Questa è la riprova che lo sport crea unione e rafforzamento nella società civile, soprattutto in un momento storico come quello attuale” ha commentato il Sindaco Renzo Carraretto con delega allo Sport, salutando i numerosi partecipanti accorsi all’evento. “Ringrazio tutti coloro che con la propria collaborazione e il proprio aiuto hanno reso possibile questa giornata memorabile”.