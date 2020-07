Casier confermata “Città che legge” 2020-2021

Dalla lettura dipende lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico di una comunità. Con la lettura si viaggia con la fantasia, si visitano luoghi lontani attraverso le parole degli autori. Leggendo si ride, si piange, si sogna. Da un libro si impara.

Anche per il biennio 2020-2021 il Centro per il libro e la lettura (Cepell) conferma Casier come “Città che legge”.

Un riconoscimento dell’impegno del Comune nella promozione della lettura, che ha le sue radici all’inizio degli anni Duemila, quando prese vita la manifestazione “La casa sull’albero”, che ha portato Casier a essere conosciuta e riconosciuta come motore patrocinatore attivo della lettura.

Il “Patto di Casier per la lettura” vede la Biblioteca di Casier al centro di una densa rete di partecipazione che consta di associazioni, dell’istituto comprensivo locale, le scuole dell’infanzia, alcune imprese.

In questi anni molti sono stati i progetti che hanno visto il libro protagonista assoluto. Anche nel periodo di lockdown, proprio grazie alla partecipazione dei sottoscrittori del patto, le iniziative sono continuate attraverso i social, particolarmente apprezzate dai cittadini.

Quando poi si è riusciti, in piena sicurezza, a consegnare i libri a domicilio, la richiesta è stata sorprendente.

In accordo con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, il Cepell assegna la qualifica di “Città che legge” alle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di sviluppo della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

