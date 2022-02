“Casanova Opera Pop” registra il sold-out

Il musical di Red Canzian in scena al Teatro Mario del Monaco dal 22 al 25 febbraio già sold-out per tutte le 4 serate

A pochi giorni dal debutto sul palcoscenico del Teatro Mario del Monaco di Treviso Casanova. Opera pop registra già il tutto esaurito. Sulla scia del successo delle prime date della tournée, che dopo il debutto veneziano ha toccato le piazze di Bergamo, Udine e Milano, il musical di Red Canzian ambientato a Venezia e dedicato a uno dei personaggi italiani più noti al mondo, Giacomo Casanova, conquista la città nella quale Red è nato e vive dove resterà in scena dal 22 al 25 marzo, quattro date già tutte sold out.

Dopo la tappa trevigiana il musical sarà a Torino, al Teatro Alfieri, dall’8 al 13 marzo.



Lo spettacolo

Casanova. Opera pop è tratto dal best seller di Matteo Strukul, Giacomo Casanova – La sonata dei cuori infranti, romanzo di ambientazione storica uscito nel 2018 e tradotto in oltre 10 lingue, che ha acceso la scintilla e ha ispirato Red a comporre oltre 2 ore di musica per 35 brani inediti, dei quali 29 cantati e 6 esclusivamente musicali che usciranno in un doppio album in corrispondenza del debutto dello spettacolo, il 21 gennaio 2022 a Venezia “Mi ha sempre affascinato la figura di Casanova – racconta Red – una personalità molto più complessa di quella del seduttore libertino impenitente raffigurato nell’iconografia comune, in realtà poeta, alchimista, libertario, diplomatico e “occhi” della Repubblica di Venezia ai tempi della Serenissima. Una figura chiave per la Venezia del ‘700, che nel romanzo di Strukul – e così nella mia Opera Pop – è raccontato in un’età attorno ai 35 anni, un periodo intenso della sua vita, che lo vede coinvolto in intrighi politici, incarcerato ai Piombi, agente segreto per la sua città e finalmente innamorato, disposto ad affrontare pericoli, sfide, duelli, prove di coraggio, fughe dal carcere e avventure incredibili. Nello spettacolo troverete tutto questo, insieme alla passione, all’amicizia e a tutte le emozioni che solo una città come Venezia può amplificare“.

La regia di Casanova Opera Pop è affidata a Emanuele Gamba, noto per aver diretto numerose messe in scena di prosa, lirica e teatro musicale, sia in Italia sia all’estero. Le coreografie portano in scena lo stile guerriero di Martina Nadalini e Roberto Carrozzino. Canzian non lascia nulla al caso: “Ho pensato a Casanova Opera Pop con lo sviluppo dell’opera all’Italiana, nella quale la storia e i personaggi prendono forma attraverso la musica e le parole delle canzoni, scritte da Miki Porru, e dove i dialoghi punteggeranno la storia in pochi momenti, seppur importantissimi. Per rendere lo spirito epico delle composizioni, arrangiate magistralmente da Phil Mer, abbiamo registrato l’Orchestra Sinfonica di Padova e del Veneto, diretta dal Maestro Carmelo Patti, fusa con i suoni moderni di una band“.

Casanova Opera Pop porta in scena 21 performer selezionati fra attori-cantanti e ballerini-acrobati, attraverso una serie di audizioni che hanno visto oltre 1700 adesioni e un accuratissimo lavoro di ascolto e osservazione da parte del team artistico. Infatti, Red Canzian, produttore dello spettacolo insieme alla moglie Beatrix, con il regista Emanuele Gamba e con la collaborazione di Phil Mer, per gli arrangiamenti, e di Chiara Canzian, per la direzione canti (e alla quale Gamba ha affidato anche il ruolo di Regista Residente per il tour), hanno lavorato con grande dedizione sull’esecuzione della parte musicale e del testo e sulla scelta di timbri vocali e di fisicità che avrebbero dato voce e corpo ai personaggi per come erano stati immaginati.

Crediti fotografici: JarnoIotti