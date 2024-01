Carnevale a Treviso: eventi in programma

Carnevali di Marca entusiasma il pubblico con un coinvolgente poker di sfilate a Treviso.

TREVISO. La festa continua con Carnevali di Marca, che si prepara per un eccitante poker di sfilate nel prossimo fine settimana. Dopo il debutto trionfante dello scorso weekend, che ha attirato circa 15.000 spettatori tra Pieve del Grappa, Tarzo e Pianzano, l’associazione presieduta da Redo Bezzo si appresta a regalare al pubblico quattro imperdibili appuntamenti tra sabato 27 e domenica 28 gennaio.

Le celebrazioni inizieranno sabato 27 gennaio a Nervesa della Battaglia con la tradizionale sfilata notturna dei carri allegorici, organizzata in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. La partenza avverrà alle 20 dal campo sportivo di via Zompini, culminando in Piazza La Piave. La giornata sarà arricchita da spettacoli teatrali, djset e una vasta gamma di carri allegorici, tra cui “Il mare e il diluvio animale” e “Supermario”.

Il poker di eventi proseguirà domenica 28 gennaio con tre sfilate coinvolgenti a Carbonera, Giavera del Montello e Pieve di Soligo. A Carbonera, la sfilata partirà alle 14.30 dal parcheggio delle scuole “Tina Anselmi” con la partecipazione straordinaria di 23 gruppi e carri allegorici, enfatizzando la grande partecipazione delle scuole e dell’associazionismo locale.

A Giavera del Montello, la Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale organizzerà il tradizionale Carnevale del Mazariol, con 10 carri allegorici che sfileranno per le vie del centro dalle 14.30. L’evento promette di offrire spettacoli coinvolgenti, tra cui “No vespa not’e party” e “Le avventure di Pinocchio”.

Infine, a Pieve di Soligo, la giornata di domenica vedrà la sfilata dei carri allegorici dal centro, a partire dalle 14.30. Una varietà di gruppi, tra cui “Disney 100+1” e “La Tribù del Fon Fierun”, porteranno allegria e creatività al pubblico.

Con ancora numerose tappe in programma, Carnevali di Marca promette un’ininterrotta esplosione di colori, musica e divertimento. L’associazione culminerà l’edizione 2024 con un Galà di chiusura il 16 marzo, che includerà anche l’estrazione della Lotteria di beneficenza, con ricchi premi e devoluzione a scopi benefici. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il sito www.carnevalidimarca.it e seguire i canali social dell’associazione.