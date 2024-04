Cardiologia del Ca’ Foncello: tra gli ospedali di eccellenza

La Cardiologia del Ca’ Foncello, brilla come punto di riferimento nell’assistenza cardiovascolare, ricevendo meritati riconoscimenti nel panorama ospedaliero italiano.

TREVISO – Nella recente guida “Ospedali di Eccellenza 2024” curata da Salute, la Cardiologia del Ca’ Foncello, guidata dal dottor Carlo Cernetti, emerge come una delle strutture citate, confermando il suo status di eccellenza nel panorama ospedaliero italiano.

Il prestigioso riconoscimento è frutto di una ricerca condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), la prima del suo genere nel nostro Paese, volta a valutare ospedali e strutture di cura, sia pubbliche che private accreditate. L’analisi ha coinvolto 1377 strutture e ha tenuto conto di dati pubblici significativi, come quelli provenienti dal Programma Nazionale Esiti (PNE) di Agenas, e dei risultati di un questionario dettagliato distribuito alle varie strutture.

La Cardiologia del Ca’ Foncello ha ottenuto un meritato riconoscimento per la qualità dei suoi trattamenti medici. Grazie alla costante ricerca della qualità e all’innovazione nel campo della cardiologia, il reparto si è posizionato ai vertici nazionali nel settore.

Questo successo si aggiunge ad altri riconoscimenti già ottenuti dalla struttura, come il posizionamento tra i 17 ospedali italiani con un alto livello di qualità in ambito cardiovascolare secondo i dati del PNE e il riconoscimento della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE) per l’eccellenza negli interventi di alta complessità.

“L’ulteriore conferma della qualità di uno dei nostri reparti – dichiara il direttore generale, Francesco Benazzi – premia lo spirito di collaborazione, non solo all’interno dell’unità operativa ma anche con le altre per un approccio, quando serve, multidisciplinare. Mi complimento con il dr Cernetti e tutti i suoi collaboratori e li ringrazio per l’impegno, la professionalità e l’efficacia che ogni giorno dedicano ai cittadini”.