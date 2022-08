Carabinieri, il luogotenente Bo alla guida della stazione di Pieve di Soligo

Originario di Torino, 52 anni, subentra al luogotenente Alberto Bosco, ora Comandante della Stazione di Vittorio Veneto

Il Luogotenente Andrea Bo ha assunto nei giorni scorsi il comando della Stazione dei Carabinieri di Pieve di Soligo, dipendente dalla Compagnia di Vittorio Veneto.

Il Sottufficiale dell’Arma, 52 anni, originario di Torino, si è arruolato nella Benemerita nel 1989. Dopo aver frequentato la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri, è stato comandante di squadra per tre anni presso il 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” a Mestre, per poi prestare servizio a Piove di Sacco per cinque anni e presso la Stazione di Cison di Valmarino nei successivi dodici.

Alla Stazione di Pieve di Soligo, è subentrato al Luogotenente Alberto Bosco, ora Comandante della Stazione di Vittorio Veneto.